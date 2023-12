A TARDE campeão no apoio a migrantes | A TARDE

O Grupo A TARDE recebe hoje, no Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o título de campeão baiano no apoio à causa dos migrantes.

A honraria é concedida pelo Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados (da Ufba), ao conferir a aplicação dos princípios de identificação da notícia nas publicações da seção Tempo Presente.

Tomando como base os valores da veracidade, atualidade, interesse social, importância e inusitado, bem como a análise qualitativa de estilo, a coordenação do Namir decidiu pela entrega da taça ao A TARDE. Nas outras categorias, a festa das faixas inclui a Câmara dos Vereadores, com Marta Ribeiro; a Ufba, pelo vice-reitor Penildo Silva Filho; e a comunidade islâmica, com o sheik Abdul Ahmad.

Na ocasião da volta olímpica, programada para começar em torno das 16 horas de hoje será comemorado o Dia do Samba, com uma apresentação do Coletives Tia Marieta.

Tema de samba – Além de homenagear, o Namir também será reverenciado, como tema de um samba inédito de autoria do musicista e juiz da Vara de Família, Maurício Brasil.

– O apoio foi fundamental para nossas conquistas que não foram poucas, tornando o Namir um dos maiores programas de apoio a migrantes e refugiados do país – afirmou a professora titular da Ufba Mariângela Nascimento, coordenadora do Namir.

A expectativa é de um encontro multicultural e multiétnico, em clima de solidariedade internacional representado pela presença de gente da Venezuela, Cuba, Síria, Afeganistão, Índia e países africanos.

Mutirão de plantio na Ufba

Com apoio irrestrito do Colegiado do curso de Filosofia, a Ufba vai promover um mutirão de plantio de mudas, às 9 horas da próxima quinta-feira, no campus de São Lázaro. O trabalho, promovido pela Coordenação de Meio Ambiente, pretende integrar docentes, estudantes e servidores em um só objetivo, o de ampliar o arvoredo, um dos símbolos marcantes de um dos locais mais emblemáticos do campus. Segundo o professor Vinicius dos Santos, coordenador do curso de Filosofia, o mutirão acontecerá em frente ao casarão, localizado na parte mais elevada do campus, bem situado em altiplano com vista para o mar da Ondina.