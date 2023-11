A vez de ser homem no Aristides Maltez | A TARDE

Não precisa ter medo nem desconfiança, basta entregar-se aos cuidados do médico urologista a fim de permitir o exame da próstata, glândula situada próxima ao canal urinário, segunda causa de morte do homem, se der câncer.

O motivo do suspense pode acabar no dia 25, dentro da programação do Novembro Azul, mutirão de atendimentos do Hospital Aristides Maltez (HAM), em Brotas.

A oportunidade é a última da programação da Campanha Novembro Azul, dentro do calendário de meses coloridos associados ao combate ás enfermidades.

A iniciativa tem apoio da Sociedade Brasileira de Urologia – seção Bahia, bastando para o homem ser atendido no mutirão, ligar no fixo 3357-8531 e solicitar agendamento. Mas atenção: as inscrições vão somente até o dia 22.

– A intenção é realizar não só o exame conhecido por “PSA”, mas fazer também o atendimento ambulatorial com exame de toque retal a fim de verificar a próstata – afirma o coordenador do serviço de Urologia do HAM, médico Augusto Modesto.

Após esta triagem, os classificados como sãos podem ir embora satisfeitos com o bom resultado, mas quem ficou em uma hipotética segunda divisão, deverá programar as datas para realização de “biópsias”.

Com este procedimento científico mais detalhado, é preciso verificar se há mesmo algum tumor a ser tratado – e quanto mais cedo a identificação, melhor no sentido de quem quer seguir a vida – bem mais precioso.

O diagnóstico precoce é uma boa ideia porque as chances de cura podem alcançar os 90%, mas quem vacila é porque quer mesmo entrar na estatística de óbitos entre 71 mil casos previstos para a temida doença este ano no Brasil.

Carrancas, um patrimônio

O ofício de produzir imagens de carrancas, feitas de madeira, secularmente desenvolvido pelos ribeirinhos do Rio São Francisco, o grande “Velho Chico”, está prestes a virar “Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial”. Para correr muito e ratificar esta relevância, com os carimbos e jamegões das autoridades, uma equipe chamada “fiscalização preventiva integrada da Bahia”, tem visitado artesãos nos municípios de Juazeiro e Jaguarari. Os primeiros carranqueiros visitados foram Flávio Motta, autor da maior carranca do mundo, com seis metros de altura; e Severino Bitinho, por ser o mais veterano artesão em atividade.