ABI avança no plano do Museu de Ruy

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI), em sua nova fase, anunciou ontem o nome do arquiteto e designer Gringo Cardia como reponsável pelo projeto do Museu Casa de Ruy Barbosa.

Cardia é o mesmo autor de projetos, como o Museu A Casa do Rio Vermelho de Jorge Amado e Zélia Gattai, além do Museu Cidade da Música da Bahia, tendo trabalhado em direção de arte e capas de discos para cantores baianos.

O plano museográfico prevê narrativa contemporânea para apresentar a história e o legado do jurista, político, intelectual e preferencialmente jornalista Ruy Barbosa (1849-1923), cuja trajetória ficou marcada, entre outros feitos, por organizar a maior biblioteca particular do país.

– É, ao mesmo tempo, um convite aberto a todos os potenciais parceiros que tenham interesse na promoção da memória, da cultura da Bahia, a todas as empresas e instituições de fomento que queiram financiar um bom projeto no Centro Histórico de Salvador, no ninho onde nasceu o Águia de Haia – afirmou o presidente da ABI, Ernesto Marques.

Segundo o diretor de Cultura da ABI, Nelson Varón Cadena, trata-se de um dos maiores especialistas em montagem de museus com linguagem interativa e adequada para atender todos os públicos.

A instalação do museu na casa onde Ruy veio ao mundo faz parte da série de atividades a serem programadas para marcar o centenário de ausência do primeiro ministro da Fazenda da república e candidato derrotado à presidência.

A agenda, chamada "Ruy, 100 anos depois", conta com um colegiado formado por 13 das mais tradicionais instituições baianas, entre as quais destaca-se o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).

Mina de ouro em Santaluz

Com projeção de produzir 100 mil onças de ouro anualmente, a mina do município de Santaluz, a 266 quilômetros de Salvador, foi reaberta pela concessionária Equinox Gold. O potencial de expansão inclui a mina subterrânea a partir de pesquisas desenvolvidas com apoio da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), somando-se a produção de outras duas áreas de produção de ouro baianos até fechar 2022 com perspectiva de 301 mil onças (equivalendo, cada onça, a 31 gramas). De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o ouro tem sido um dos principais bens minerais produzidos na Bahia, participando com mais de 23% na Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC), além da geração de empregos diretos e indiretos.

Fundo de investimentos temperado com dendê

Documentação chegada ao conhecimento de A TARDE mostra uma relação societária entre políticos baianos e integrantes de escritórios financeiros representantes da XP. Os fatos estão em apuração e envolvem a criação de um fundo de investimentos que pode desdobrar em procedimentos que não teriam sido objeto de detida análise do compliance da XP.

A TARDE, antes do fechamento da matéria, irá ouvir todos, inclusive pessoas politicamente expostas que fazem parte do fundo.

POUCAS & BOAS

- Será aberta hoje, no nível C da estação do Metrô Campo da Pólvora, a primeira mostra da exposição fotográfica assinada pelo velejador Aleixo Belov, 79 anos. Comandante ucraniano, naturalizado brasileiro, atualmente está em expedição inédita para atravessar o estreito de Bering, entre o Pacífico e o Ártico. A mostra permanece no local até o dia 15 de agosto e depois estará na Estação Metrô Aeroporto até 19 de setembro. O projeto tem parceria com a CCR Metrô Bahia, com acervo do Museu do Mar.

- A 5ª edição da Festa Literária de Ilhéus (FLI) começa hoje às 19h na sede do Sindicato Rural com a entrega do Prêmio Sosígenes Costa de Poesia e conferência com a escritora Viviane Mosé. O evento, que prossegue até sábado, é coordenado pela Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e a Academia de Letras de Ilhéus (ALI), com diversos apoios e patrocínios.