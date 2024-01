ABI tem planos, mas faltam recursos | A TARDE

Estreitar o contato com as faculdades, editar mais três números da Revista Memórias da Imprensa e avançar nos procedimentos administrativos, além de ampliar o número recorde de 200 associados ativos pagando mensalidades.

Estas são algumas das projeções para 2024 da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), presidida por Ernesto Marques, seguindo a proposta de mover a instituição para além do edifício Ranulfo de Oliveira, onde fica a sede, no Viaduto da Sé.

Do prédio, por sinal, depende o êxito da programação aprovada pela diretoria, pois a instituição tem como principal fonte de receita o aluguel do terceiro ao sétimo andar para a prefeitura.

– Vamos dialogar agora, em janeiro, para tentar descongelar os valores fixados em 2015 e ainda vigentes, em total desconexão com o mercado e as taxas de inflação – disse o presidente Ernesto Marques, antes de decretar recesso até dia 15.

Do esforço para persuadir os prepostos da mu nicipalidade sobre o nonsense de insistirem no congelamento sem noção, depende também a oportunidade de participação da ABI em editais públicos e outras oportunidades.

Manter os pagamentos em dia é necessário e não contingente para a instituição apresentar as certidões negativas, caso contrário todo o projeto de mudança de perfil da instituição terá mais dificuldades de manter a rota.

Além de viabilizar a adimplência, acrescentou o presidente da ABI, a geração de mais recursos será direcionada para os investimentos de projetos como o Memórias da Imprensa, publicação idealizada e editada pelo jornalista de longa folha de serviços prestados à informação confiável, Biaggio Talento.

IA nas defensorias

Em um contexto onde há apenas um(a) defensor(a) a cada 26,5 mil habitantes em situação de vulnerabilidade econômica/social, como utilizar a tecnologia para potencializar o acesso à justiça e a defesa dos direitos humanos?É para obter auxílio e respostas a esta e outras perguntas que está aberta a consulta pública sobre a estratégia de implantação de inteligência artificial (IA) nas Defensorias Públicas brasileiras. Desde o dia 21 de dezembro, o cidadão já pode contribuir com a sua opinião pelo site Participa + Brasil – no endereço https://abre.ai/hKKl –, que vai acolher as sugestões até 22 de abril de 2024.

Gabinete Português preserva memória

O livro ‘História do Gabinete Português de Leitura da Bahia: por suas próprias palavras: de 1863 a 1875’ foi lançado no Salão Nobre da instituição luso-baiana, encerrando as atividades da instituição em 2023.

Fonte inestimável de pesquisa, a iniciativa repercute entre os associados, depois de uma ação conjunta do Gabinete Português de Leitura, do Projeto "Memória e Arte" e do Instituto de Letras da Ufba, promovida antes do Natal.

Comercializada apenas em formato digital, a publicação reúne as atas de reuniões e das assembleias promovidas no período entre a fundação do Gabinete Português, 1863, até o ano de 1875.

A obra preserva também os primeiros livros e jornais adquiridos, aspectos da oferta de cursos de francês e de gramática portuguesa para o público, além de registrar nomes de portugueses e brasileiros dirigentes da instituição, tornando o gabinete uma referência da cidade.

- É um valioso documento produzido graças à sensibilidade dos representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e do Programa institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal da Bahia, agradece Alícia Lose, coordenadora do projeto e primeira secretária do Gabinete.

Alícia é coautora do livro ao lado dos historiadores João Veloso e Júlia Freitas, do bacharel em Letras Leonardo Coelho, Lívia Borges Souza Magalhães e Vanilda Salignac de Sousa Mazzon.

Estiveram presentes, no lançamento da preciosidade, além de Daniel Bento e Flávio Novaes, respectivamente presidente e vice-presidente do GPL, o diretor do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Jorge Ramos, familiares dos autores e demais convidados.

O e-book esta disponível gratuitamente no site www.memoriaarte.com.br