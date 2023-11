Academias de letras em colóquio estadual | A TARDE

A disseminação dos festivais literários, entre municípios baianos das diversas regiões, em frequência inédita, agora será acompanhada de melhor sintonia entre as academias de letras da Bahia, ao realizarem o 1º colóquio estadual.

O encontro, tido como estratégico para o incentivo à leitura e à revelação de autoras e autores, será viabilizado pela Rede de Integração das Academias de Letras da Bahia, a Rica, indicando na inusitada sigla, a prosperidade do setor.



A liderança do acadêmico Aleilton Fonseca propõe o colóquio da Rica como um espaço vital e pioneiro para troca de experiências e debates com o objetivo de iluminar a literatura, seguindo vocação ancestral da baianidade.



- O primeiro colóquio é uma oportunidade ímpar para as academias de Letras dos municípios baianos unirem forças, compartilharem conhecimentos e discutirem formas de acessar recursos que impulsionem a literatura e a cultura em nossa amada Bahia”, destacou, caprichando na estética literária da divulgação, o coordenador Aleilton Fonseca.

Além de Fonseca, a comissão executiva integrante da Rica é composta por membros de academias de letras distintas como Maribel Barreto, Efson Lima, José Carlos Vaz, Valmir Araújo e Mariângela Borba.



Os participantes terão a oportunidade de compartilhar estratégias a fim de enfrentar desafios e produzir boas práticas para obtenção de apoio de órgãos públicos, seguindo o bom exemplo do governo do estado.

Também servirá o colóquio para amadurecer junto a representantes de iniciativas privadas a importância do desenvolvimento da arte de escrever, editar e publicar, como forma de fomento para a economia e geração de renda.

Caldeirão musical no Isba

Um passeio histórico por alguns dos mais admiráveis gêneros musicais, entre os favoritos de baianas e baianos, estão no Festival Inclusivo de Artes Noite das Estrelas, programado para amanhã, em Salvador. A criação coletiva é inspirada no trabalho de um ano de convergência estética do Projeto Música Brasileira, do Espaço Via Ponte e do Projeto Mão Amiga, resultando no espetáculo programado para a manhã (10 h) e a tarde (15h) - embora o festival seja nomeado "noite". O espetáculo será exibido no Teatro ISBA, no bairro de Ondina, mas atenção: não serão vendidos ingressos na bilheteria. Contatos pelo telefone 71 98840-9236.

POUCAS & BOAS

A 5ª edição do Festival Paisagem Sonora - Formação, Gestão e Difusão de Música começa hoje no Arquivo Público Municipal em Santo Amaro, a partir das 10h com saudação dos Alabês. O evento prossegue até amanhã com destaque para a força das tradições originárias de matrizes indígenas na identidade cultural do Recôncavo, com foco na musicalidade regional através de mesas, oficinas, minicursos, lançamentos e shows. A organização é do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da UFRB e da Fundação Nacional de Artes (Funarte).

A segunda Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo (Fligbelô) foi aberta ontem na praça Napoleão Ferraz. O tema ‘Nordeste: literatura e gastronomia em territórios de lutas e resistências’ será debatido em palestras, mesas e oficinas, fazendo parte da programação apresentações de teatro e dança. Até domingo acontecem lançamentos e venda de livros, artesanato, shows musicais e a feira livre de comidas e bebidas da região. A realização é da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Em Barreiras começou ontem o Festival Sesc Arte na Infância com a oficina ‘O palhaço e a rua’ a partir das 13h, no Centro de Cultura Rivelino Silva de Carvalho. Na sequência aconteceu a mesa ‘Arte na Infância: Experiências sobre a arte e o público infantil’, reunindo Pedro Milhomens e João Victor Soares, com mediação de Danilo Lima. O evento tem continuidade hoje com a participação também de Marcos Lopes e Israel Barreto. Amanhã e depois haverá apresentações de circo, música, teatro e literatura no Sesc Barreiras, com entrada grátis.