- Foto: Marcel Cordeiro/PMJ

Advogando na Educação

Que a educação de Juazeiro vai de mal a pior, todo mundo sabe. O que a população não sabe é que o atual secretário da pasta, em vez de ser um educador, é um advogado criminalista. O problema é que em vez de pensar na educação do município, ele só se preocupa em como irá se defender de tantas peripécias. Na boca miúda, falam que tem tanto crime que nem no Código Civil se encontra a tipificação. Aguardaremos...

Jovens empresários liderados por mulher



A semana começou sob nova direção da Câmara do Jovem Empresário, agora liderada por uma mulher coordenadora, Alana Elias, com a proposta de seguir abrindo caminhos para o diálogo e o associativismo entre jovens empresários baianos.



A renovação do setor, com a identificação de novas lideranças, é um dos objetivos do núcleo organizado na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-Ba).

A expectativa agora é de seguir Alana Elias o compromisso de promover a união entre os membros da Câmara e o avanço do setor empresarial, em troca de energias da juventude com os mais experientes.

Alana Elias tem todo o apoio da gestão Kelsor Rodrigues, coincidindo sua posse com os primeiros dias do terceiro ano do corretor de imóveis alagoinhense na cadeira de presidente da Fecomércio.

A jovem liderança segue os princípios do veterano comando ao mostrar determinação em promover um ambiente propício ao desenvolvimento, ao propor o "di-á-logo" (troca de razões a dois), sem deixar de valorizar a divergência, base de todo relacionamento democrático.

A câmara tem a participação ativa de jovens do ecossistema empresarial de Salvador dispostos a desenvolver ideias e estratégias a fim de impulsionar o empreendedorismo baiano.

Durante a cerimônia de posse de Alana Elias, houve a apresentação do evento Nau Fest pela Junior Achievement, uma forma de conectar a juventude ao mercado de trabalho.

A coordenadora quer vivenciar uma experiência diferente, “de jovem pra jovem”, embora não dispense o bom aconselhamento de quem tem mais experiência.

Mercado da Arte na praia

Artesãos especializados na técnica de “macramê” para tecelagem, crochê, aquarela, desenho de moda, chefs de cozinha autorais e suas receitas, moda e acessórios com atrações musicais e brinquedos infantis. Tudo isso e mais a Praia do Flamengo inteira estão a disposição de quem deseja levar a família para o Mercado de Arte, no próximo sábado, para passar uma tarde de multiculturas, com linguagens artísticas diversas. Passar uma tarde no Flamengo pode ser a boa ideia do final de semana, pois já estão confirmados 30 expositores para o burgo organizado na Rua Hamilton Drumond Frank, aberto a partir de 16h20min de sábado.