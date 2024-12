Agro baiano na luta pelo clima

Financiamento climático dominou os diálogos no setor - Foto: Arquivo | Agência Brasil

Produtores do Agro baiano filiados à Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) participaram da elaboração de um documento com objetivo de apresentar contribuições para reunião da COP30, a ser realizada em Belém do Pará em 2025.

A iniciativa somou esforços da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Sociedade Rural Brasileira (SRB) e CropLife Brasil, comprometidas com as negociações de clima e o debate crítico necessário para salvar o planeta dos desequilíbrios.

O tema do financiamento, o de maior destaque na COP 29 seguirá nos holofotes em razão da importância de ajustar a presença dos países superpoluidores e superricos, em ambas as condições, detendo as superpotências 80% tanto nas emissões de gases como no acúmulo de riquezas.

Concordam os produtores com o critério de maior participação das principais economias, para financiar projetos de enfrentamento dos desequilíbrios considerando serem os agentes mais poluentes, portanto, devem limpar a sujeira causada.

Na avaliação dos dirigentes das entidades, além dos recursos de doação, é preciso criar recursos atrativos para investimentos nas transições ocasionadas pelos desafios climáticos, como é o exemplo positivo do mercado de carbono.

O financiamento climático dominou os diálogos na conferência realizada em Baku, Azerbaijão, no entanto, os países responsáveis apresentam um perfil escapadiço evitando compromissos e planejamento com datas e custos.

Entre os desafios está a aprovação da nova meta coletiva e quantificada de financiamento (NCQG) com o objetivo de estimular e aprofundar o cumprimento das metas climáticas.

“Aqui [em Baku], ainda estamos esperando a criança nascer. E se nascer, temos a oportunidade de olhar o processo difícil como algo que valeu a pena”

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, ao avaliar, na plenária final da COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024, em Baku, Azerbaijão, como uma “experiência difícil” e que se estendeu além do prazo.

Feirão da Casa Própria

O Feirão Imob da Casa Própria, entre 4 e 8 de dezembro, é mais uma oportunidade de sair do “atrasa-lado” mensal representado pelo aluguel. O evento será na loja Ferreira Costa dos Barris, onde cerca de 3 mil imóveis estão no portfólio aguardando a escolha dos adquirentes. Não bastasse o encontro entre o desejo e a chance de realização do sonho, o feirão Imob oferece descontos de até R$ 50 mil, além de liberação do pagamento de taxas como o ITIV (“inter-vivos”). Além disso, um caminhão da Caixa estará estacionado no local da feira, funcionando como uma agência, a fim de ajudar os clientes a na aprovação do financiamento.

POUCAS & BOAS

A mesa de debates ‘Evangélicos, negritude e racismo religioso’, a partir das 14h desta segunda-feira, vai reunir nomes como Gicélia da Cruz, Brian Gordon Lutalo Kibuuka e Elizete da Silva, com mediação de Jorge Luiz Nery de Santana. Com início às 14h, o evento acontece no Auditório 2 do Módulo 1, da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e faz parte da programação do VI Novembro Negro da entidade, que tem como tema central '”pelo bem viver da população negra'”. As atividades propostas pela pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (Propaae) incluem oficinas, rodas de conversas, minicursos e seguem até o dia 29.

Em Ilhéus será aberto amanhã o congresso inter e multidisciplinar ‘Novembro de Direitos e Identidades Negras (Nodin)’, realizado pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Com divulgação de obras literárias e sob a temática ‘Direitos Humanos e Letramento Racial’, a programação termina na terça-feira e visa incentivar a pesquisa e a troca de saberes entre a comunidade interna e externa da universidade.

Ainda em Ilhéus será lançado amanhã o livro de poesias ‘Retalhos de Letras’ do poeta barreirense Manoel Evangelista Neto. O evento acontece a partir das 16h, no Fórum Trabalhista João Mangabeira, no bairro do Malhado. Autor de Caminhos Cruzados (1987) e Escritos em Prosa e Poesia (2019), Neto tem participação em antologias e coletâneas. Sua terceira obra solo já teve lançamento em Salvador, na semana passada e, no dia 13 de dezembro fará o lançamento em Barreiras.