Ajuste de conduta favorece educação | A TARDE

Nenhuma medida de segurança; tampouco capacitação para debater, eticamente, como queremos conviver; muito menos a aquisição de conhecimento e trocas afetivas podem ocorrer se a educação sofre descuido.

Destas crenças justificadas amparam-se os parlamentares da Câmara de Salvador, ao firmarem compromisso pela prática do Termo de Ajustamento de Conduta visando valorizar a modalidade de educação para jovens e adultos.

O acordo foi assinado por representantes do Ministério Público da Bahia e prepostos da prefeitura, como forma de dar um basta à lentidão da municipalidade para suprir os docentes de suas necessidades básicas.

A importância do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta foi lembrada logo na primeira semana após a assinatura do tratado, pela vereadora de Salvador, Marta Rodrigues.

A presidenta da Comissão de Direitos Humanos e de Defesa da Democracia destacou a relevância do apoio à modalidade, considerando o sem-número de ações promovidas pela prefeitura nas mais diversas áreas e, portanto, a importância do lembrete.

Segundo Marta, depois do fechamento de mais de 40 unidades de EJA na capital baiana, ano passado, a prefeitura sinalizou alguma dificuldade na gestão desta importante estratégia de inclusão social.

De acordo com a vereadora, no TAC o Ministério Público pede ao executivo municipal a apresentação de levantamento onde as comunidades escolares possam indicar interesse sobre a oferta, ou não, da EJA em suas localidades.

– O MP-BA agiu bem, ao tomar conhecimento de todos os absurdos envolvendo a EJA, e agora esperamos que a prefeitura não fuja de suas obrigações como já fez – disse a edil.

Por uma lei de migração

Estão dentro do prazo combinado os trabalhos visando dotar a Bahia de uma Lei de Migração, como forma de fazer cumprir as diretrizes propostas pela ONU para o tratamento universal de povos em fuga. A partir dos diálogos promovidos pela articulação do Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados da Universidade Federal da Bahia (Namir), os debates resultaram em várias propostas. É nesta perspectiva a adesão de parlamentares da Assembleia Legislativa da Bahia, ao reconhecerem a importância de criar dispositivos legais a fim de regularizar a escalada de migrantes e refugiados/as chegando a Bahia, de várias nacionalidades.

POUCAS & BOAS

- A Creche Mariza Letícia, de Itinga em Lauro de Freitas, recebe amanhã o projeto Cidade Brincante nas Escolas. A iniciativa vai desenvolver atividades recreativas por uma equipe especial de profissionais, com educadores e músicos, proporcionando momentos de diversão reunindo arte, cultura e educação. A programação, prosseguirá durante todo o mês de outubro, marcando a passagem do dia das crianças com dança, teatro, música, capoeira e arte circense.



- O monólogo ‘A Confissão de Leontina’ terá sessão às 19h de hoje, no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana. Com ingressos gratuitos, a peça é interpretada pela atriz e coordenadora da produção, Rose Irene Visitação, com texto adaptado do conto de Lygia Fagundes Telles. A peça, que circula por outros municípios do interior, tem direção geral de Karina de Faria, trilha sonora original de Deco Simões e tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O projeto conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio do Banco Votorantim.

- Em Itabuna será comemorado hoje o Dia das Crianças com programação na Arena Zé Cachoeira a partir das 13h. Além da Carreta da Alegria para a garotada de forma gratuita, estão previstas apresentações culturais infantis, estande de leitura com o projeto Letras que Voam, pintura facial, escultura de balões e brincadeiras interativas. Com envolvimento de diversas secretarias e da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), no evento também terá Campanha de Multivacinação.