Amadas Canções encantam Ilhéus

Uma nova feira literária em Ilhéus, no sul do estado, vai reunir escritores em prosa e verso da região e de outras plagas do Brasil e do exterior, entre sexta-feira e domingo.

Estão previstas sessões de autógrafos, oficinas, narração de histórias, apresentações audiovisuais e saraus, contando com Maria João Amado e Guida Moira na mesa-musical Amadas Canções - vida e obra de Jorge Amado.

A oportunidade de aglomerar talentos nas letras vai reativar a tendência de fortalecer o perfil da Bahia como polo nacional de culturas.

Basta verificar onde nasceram grandes autoras e autores, algumas delas nesta mesma região chamada “cacaueira”, onde vai realizar-se a Feira do Livro da Casa de Sá Barreto (FLICSB), denominação oficial do auspicioso encontro.

- O evento proporciona uma vitrine incrível para os talentosos escritores e escritoras locais e de outras partes do país. Como autor ou autora, você terá a chance de estabelecer amizades valiosas, ampliar sua rede profissional e alcançar novos leitores ávidos por descobrir obras literárias emocionantes”, convida a coordenação da feira.

Além da interação entre autores e diálogos com leitores amantes da literatura, a ideia é programar uma diversidade de ações visando atrair leitores, editores, agentes literários e entusiastas de toda a região.

Com a presença estimada de 2 mil visitantes, a feira vai ocorrer na Casa de Sá Barretto, situada na avenida Raymundo Sá Barretto, nº 920, bairro Jardim Savóia.

São leitores, profissionais do setor editorial e mídias variadas, além de redes sociais e ferramentas do mundo digital, convocados para participar de mesas redondas, lançamentos e exposições de obras literárias.

Empregos formais na Bahia

O sexto mês consecutivo de alta na oferta de empregos formais pela Bahia, líder da criação de postos de trabalho entre os nove estados do Nordeste, aumentou a responsabilidade da equipe de servidores envolvida nesta missão. O aumento real do salário mínimo e o retorno dos investimentos públicos, bem como de programas sociais, a exemplo do Minha Casa, Minha Vida, estão entre as explicações possíveis para a virada na economia. A serem incorporados os dados relativos ao mês de julho, é possível apostar em uma geração total perto ou já ultrapassando a casa dos 60 mil empregos formais na Bahia.

POUCAS & BOAS

- Entre 1 a 3 de agosto ocorrerá o Congresso de Direito Ambiental do Viex Americas, reunirá as maiores autoridades, juristas e empresas do segmento de sustentabilidade, na Vila Blue Tree, em São Paulo. Entre palestrantes de todo o país, estarão os baianos Georges Humbert, advogado e presidente do Ibrades, Eduardo Sodré, Secretário Estadual de Meio Ambiente e Marcia Telles, Diretora do Inema. A supersecretária de infraestrutura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Natália Resende.

- Natural de Jequié, a pesquisadora indígena baiana Adriana Fernandes Carajá está se preparando para participar do programa de mobilidade estudantil Guatá, criado para fomentar a cooperação acadêmica entre o Brasil e a França. Doutoranda em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG, ela é uma dentre quatro pesquisadores indígenas brasileiros selecionados e que passarão os próximos meses no intercâmbio em Paris. Com grande participação nos eventos culturais da região e com trabalhos de pesquisa na medicina tradicional, ela foi selecionada através da sua tese ‘Bate Folhas: presença das Caboclas e dos Caboclos em manifestações religiosas do município de Jequié-BA’.

- O Dia do Evangélico, comemorado com feriado amanhã em diversas cidades da região Oeste da Bahia, terá hoje abertura oficial de evento na praça Abelardo Alencar a partir das 19h em São Desidério, com show gospel da dupla Jeferson e Suellen. Com organização da Secretaria de Cultura, a programação termina amanhã com show da cantora Midian Lima.