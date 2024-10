Amado Jorge está de volta na Uneb

O professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e um dos articulistas titulares da editoria de Opinião de A TARDE, aos domingos, Gildeci de Oliveira Leite, anunciou, em nota distribuída no “insta”, a realização do IV Webinário Estudos Amadianos, por meio do canal do Youtube Universidade da Gente.

O encontro, 100% em ambiente digital, ocorrerá no período de 30 de outubro a 6 de novembro, graças ao financiamento do Programa de Apoio a Projetos de Extensão (Proapex) da Uneb, edital 016/2024.

A mesa institucional de abertura está prevista para as 19 horas do dia 30, com a conferência magna “Cravo y clavel: Jorge Amado e sua rede literária e política com escritores da América Latina”, pela biógrafa do grande escritor popular, doutora Josélia Aguiar.

A programação completa está disponível no “insta” @universidadedagente e quem desejar o certificado de participação como ouvinte só precisa solicitar a inscrição e participar das lives, calculando-se a carga horária proporcional à participação.

Os debates, prosas e resenhas relacionados à vasta obra de Jorge Amado servem como inestimável contribuição para atrair as novas gerações à biblioteca amadiana, tomando como pressuposto a alta relevância de ter alterado o paradigma de literatura outrora tão boçal e pedante para narrativas aproximadas ao falar do povo com o protagonismo de personagens extraídas do cotidiano vulgar.

Para quem nunca ouviu falar no compadre de Ogum, Tiêta, Dona Flor, entre muitos e muitas outras inusitadas figuras presentes na herança de 49 livros, traduzidos para dezenas de países, o webinário é uma oportunidade para começar a sair da caverna.

DPE e Haja em Pirajá

Com o apoio da Defensoria Pública do Estado Bahia (DPE/BA) e outras instituições parceiras, o Projeto Haja promove no próximo sábado, uma feira de serviços que vai beneficiar diversas famílias carentes no bairro Pirajá, em Salvador. A ação acontece no Colégio Estadual Cesare Casali, no Conjunto Pirajá 1, das 8h às 13h, e também vai distribuir brinquedos e cestas básicas para crianças e moradores da região. O projeto recebe doações Núcleo de Saúde da DPE/BA, na Casa de Acesso à Justiça 1 (CAJ I) – Rua Arquimedes Gonçalves, nº 271; na sede do Haja (rua Artur Gonzalez, 14); na Igreja Ramos da Videira (rua do Bambuí, 443).

Fiscalização aplica a lei no São Francisco

A regularização de empreendedores estabelecidos ao longo da Bacia do Rio São Francisco chegou à etapa de número 50, em Guanambi, no sudoeste, com a presença de 260 servidores, entre técnicos, policiais, membros do Ministério Público, envolvendo 42 órgãos no total.

O objetivo da entidade organizadora da articulação em rede, a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), coordenada pela promotora de Justiça e Meio Ambiente, Luciana Khoury, abrange, como indica o nome do organismo, fiscalizar, prevenir e produzir diagnósticos ambientais.

Para Luciana Khoury, a FPI tem contribuído para adequar o funcionamento das atividades às legislações, viabilizando, segundo acredita, maior probabilidade de defesa do equilíbrio do meio ambiente.

A promotora cita como exemplos positivos da atuação da FPI, a regularização de empreendimentos de piscicultura e, mais recentemente, de ceramistas, orientados para obter as diversas documentações necessárias.

- A regularização é necessária para obtenção de financiamento e acesso a recursos, além de promover uma vida de mais qualidade na região, contribuindo para proteger a fauna e a flora”, afirma a promotora de Justiça.

Embora reconheça diferenças de perfis de extrativistas e coletores, voltados para a pesca artesanal, entre outras atividadedes, e grandes empreendimentos afeiçoados ao lucro, a coordenadora da FPI acredita na oportunidade de aplicar a lei igualmente para todos, primeiro mandamento da república.

Admite, no entanto, as maiores facilidades dos investidores, por isso, orienta para prevenir os mais frágeis, ancestralmente, buscando adequar estes grupos vulneráveis às exigências do Estado brasileiro.

Da Redação, com Paulo Leandro