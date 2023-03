Amor e felicidade na união Brasil-Portugal

Um traço de união Brasil-Portugal, o mesmo capaz de produzir parcerias nas mais diversas manifestações culturais, traz a Salvador esta semana o professor titular da Universidade do Porto, José Meirinhos.

Em meio às comemorações pelos 160 anos do Gabinete Português de Leitura, pode-se considerar uma honra para a terra-mãe do Brasil e primeira capital do País receber a visita de um dos principais intelectuais em atividade.

Nome-chave para abrir os castelos da filosofia medieval, desmistificando o conceito de “era das trevas”, José Meirinhos vem participar da abertura do semestre na pós-graduação em filosofia da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Entre os destaques da programação Brasil-Portugal no campus de São Lázaro, chama a atenção o minicurso sobre filosofia, amor e felicidade, a partir dos encontros e desencontros de Heloísa e Abelardo, além da discussão de temas apropriados de Santo Agostinho, Boécio e Averrois, entre outros "feras" do Medievo.

As apresentações servirão para redefinir este período, não de sombras, como convencionou-se subentender, mas sim de luz e efervescência, uma antítese para a sanha repressora da Igreja, ao incentivar a perseguição e, assim, forçar o deslocamento dos intelectuais, especialmente judeus e árabes, revolucionando a filosofia, ao traduzirem Aristóteles dos originais em grego.

Trata-se do “translatio studiorum” (transferência de estudos), conforme ensinado pela professora doutora Roberta Magalhães Miquelantti, organizadora dos encontros.

De acordo com os debates e conteúdos didáticos trabalhados nas classes de medieval em Salvador e no Porto, verifica-se a distância entre a representação da Idade Média e como ela de fato ocorreu.

Ufba retorna com atraso

Embora oficialmente o semestre letivo comece neste dia 14, com oito dias de atraso, coincindo com a realização de seu oitavo Congresso, a Universidade Federal da Bahia tem mais duas datas de largadas distintas: as disciplinas oferecidas aos veteranos, dia 20, uma segunda-feira; e as dos calouros, dia 29, uma quarta-feira, seguindo o fluxo porque o ajuste de matrícula deste segmento ficou para 27 e 28. A agenda ficou assim definida após superadas as delongas atribuídas ao atraso de matrícula de novos alunos pelo sistema Sisu. Outras razões alegadas seriam a demora na transferência de recursos devido à transição de equipe do governo federal.

POUCAS & BOAS

- A nova diretoria da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FEC BA) será empossada amanhã, no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB) a partir das 14h. Com 28 consórcios federados de todas as regiões da Bahia, a entidade fomenta e articula ações através de parcerias entre ministérios e secretarias do estado para fortalecer ações conjuntas de desenvolvimento. O evento desta segunda será coordenado pelo atual presidente, Wilson Cardoso, prefeito de Andaraí.

- A primeira edição da Travessia das Sereias terá largada hoje às 7h30 no condomínio Colina do Rio, em Juazeiro. A prova é uma realização do grupo ‘Sereias do Rio’ para celebrar o Dia Internacional da Mulher, reforçando a união e a força das nadadoras do Rio São Francisco, com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes (Seculte). A chegada será no quiosque da Arca Sport, na Orla 2, depois de um percurso de 2,5 km.

- Para promover a formação de mulheres nas indústrias cultural e criativa, o Goethe-Institut, juntamente com os parceiros de projeto JEVA (Associação Venezuelana de Mulheres Cineastas) e WePlot (uma plataforma de desenvolvimento criativo) e o apoio de vários parceiros locais, está recebendo inscrições para o laboratório online ‘Minha vida dá um filme’. Com envolvimento de 100 mulheres de oito países da América Latina, serão 14 semanas de formação, entre abril e julho. As mulheres selecionadas terão ajuda de custo para desenvolvimento de seus projetos narrativos. Informações: https://www.goethe.de/br/minhavidadaumfilme