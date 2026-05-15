TEMPO PRESENTE
Amor salva a pele detectando câncer
Confira a coluna Tempo Presente dexta sexta-feira, 15
Amar é... cuidar bem de quem se ama e verificar direitinho toda a pele, pois qualquer irregularidade, seja atrás das orelhas ou entre os dedos dos pés, pode ser indício de câncer, entre os quais o tipo letal, o melanoma.
Esta e outras informações confiáveis estão entre as dicas a serem distribuídas dentro da campanha “Maio sem cor”, desenvolvida por dermatologistas, em caráter preventivo.
Em Salvador, os raios solares acumulam seus efeitos, mesmo na baixa estação, com o agravante de uma tradição possivelmente milenar de culto à estrela, sem a proporcional proteção.
A ideia de descolorir o mês da campanha se justifica pela igual incidência do câncer sobre todos os tons de pele, desfazendo-se o mito de a preta ser mais protegida, pode-se dizer ao contrário, pois os sinais da doença são camuflados quanto mais escura for a epiderme.
"Não precisa casar, mas quem tem seu crush, sua namorada, pode sim se valer deste amor para se proteger pois as carícias e massagens íntimas permitem 60% de diagnósticos confirmados, é a forma que mais salva vidas", afirma o idealizador da campanha, doutor Iuri Santana.
A importância da detecção o mais precoce possível requer multiplicação de oportunidades de flagrante da doença, daí a realização de um inédito treinamento de profissionais de beleza corpórea, entre cabeleireiros, tatuadores, manicures e podólogos.
O mês da campanha coincide com a passagem do Dia do Reggae, 12 de maio, quando em 1981, morreu Bob Marley, aos 36 anos, vítima de câncer de pele desenvolvido a partir do dedo mínimo do pé direito, sob a unha, generalizando a doença até o óbito.
Abre aspas
“A questão de Taiwan é o assunto mais importante nas relações China-EUA (...) Se mal administrado, as duas nações podem colidir ou até entrar em conflito, empurrando toda a relação para uma situação muito perigosa” xi jinping,presidente da China, a Donald Trump sobre as interferências dos EUA em assuntos asiáticos
Inovação em festas
Apesar do verniz tradicional dos casamentos e festas de 15 anos, a inovação dita o ritmo da 9ª edição da feira Celebrar Salvador, que ocorre neste sábado e domingo na Casa Salvatore, no Cabula. O evento reúne 45 expositores de diversos segmentos, desde vestuário e decoração até fotografia e buffets, com expectativa de movimentar R$ 1,8 milhão em negócios. Para os interessados em planejar cerimônias, o atrativo inclui negociações diretas e descontos de até 15% nos serviços. Com entrada solidária, a programação das 13h às 21h oferece ainda degustações e tendências para um público estimado em 1.500 visitantes.
POUCAS & BOAS
- A Caravana do Trabalho Decente no do Recôncavo chega hoje a Santo Antônio de Jesus para um encontro na Câmara a partir das 8h30. Organizada pela Setre, a iniciativa integra a Agenda Bahia do Trabalho Decente (ABTD) e deve reunir representantes do poder público, trabalhadores, empregadores, integrantes do judiciário e sociedade civil. Estarão em debate no evento assuntos como geração de emprego e renda, fortalecimento do diálogo social e igualdade de oportunidades, dentre outras temáticas.
- Na cidade de Antônio Cardoso acontece hoje um encontro estratégico para impulsionar o desenvolvimento econômico territorial, com participação de universidades, órgãos públicos e instituições financeiras. O foco é a construção de um plano de desenvolvimento sustentável voltado às potencialidades produtivas e sociais. A programação começará às 8h30 com atividades em diferentes locais, com parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
- O Ato Cívico em comemoração aos 41 anos de emancipação política de Teixeira de Freitas começa hoje às 7h30, na praça da prefeitura. Com participação de autoridades e populares, na oportunidade será celebrada a formação histórica da cidade, com empenho de diferentes personagens neste percurso. Em seguida terá início a Caminhada da Paz com concentração na mesma praça e início às 9h. O evento faz parte da campanha Faça Bonito, que mobiliza o Brasil para a conscientização, respeito e proteção das crianças e adolescentes