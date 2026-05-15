Amor salva a pele detectando câncer

- Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Amar é... cuidar bem de quem se ama e verificar direitinho toda a pele, pois qualquer irregularidade, seja atrás das orelhas ou entre os dedos dos pés, pode ser indício de câncer, entre os quais o tipo letal, o melanoma.

Esta e outras informações confiáveis estão entre as dicas a serem distribuídas dentro da campanha “Maio sem cor”, desenvolvida por dermatologistas, em caráter preventivo.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em Salvador, os raios solares acumulam seus efeitos, mesmo na baixa estação, com o agravante de uma tradição possivelmente milenar de culto à estrela, sem a proporcional proteção.

A ideia de descolorir o mês da campanha se justifica pela igual incidência do câncer sobre todos os tons de pele, desfazendo-se o mito de a preta ser mais protegida, pode-se dizer ao contrário, pois os sinais da doença são camuflados quanto mais escura for a epiderme.

"Não precisa casar, mas quem tem seu crush, sua namorada, pode sim se valer deste amor para se proteger pois as carícias e massagens íntimas permitem 60% de diagnósticos confirmados, é a forma que mais salva vidas", afirma o idealizador da campanha, doutor Iuri Santana.

A importância da detecção o mais precoce possível requer multiplicação de oportunidades de flagrante da doença, daí a realização de um inédito treinamento de profissionais de beleza corpórea, entre cabeleireiros, tatuadores, manicures e podólogos.

O mês da campanha coincide com a passagem do Dia do Reggae, 12 de maio, quando em 1981, morreu Bob Marley, aos 36 anos, vítima de câncer de pele desenvolvido a partir do dedo mínimo do pé direito, sob a unha, generalizando a doença até o óbito.

Abre aspas

“A questão de Taiwan é o assunto mais importante nas relações China-EUA (...) Se mal administrado, as duas nações podem colidir ou até entrar em conflito, empurrando toda a relação para uma situação muito perigosa” xi jinping,presidente da China, a Donald Trump sobre as interferências dos EUA em assuntos asiáticos

Inovação em festas

Apesar do verniz tradicional dos casamentos e festas de 15 anos, a inovação dita o ritmo da 9ª edição da feira Celebrar Salvador, que ocorre neste sábado e domingo na Casa Salvatore, no Cabula. O evento reúne 45 expositores de diversos segmentos, desde vestuário e decoração até fotografia e buffets, com expectativa de movimentar R$ 1,8 milhão em negócios. Para os interessados em planejar cerimônias, o atrativo inclui negociações diretas e descontos de até 15% nos serviços. Com entrada solidária, a programação das 13h às 21h oferece ainda degustações e tendências para um público estimado em 1.500 visitantes.

POUCAS & BOAS

A Caravana do Trabalho Decente no do Recôncavo chega hoje a Santo Antônio de Jesus para um encontro na Câmara a partir das 8h30. Organizada pela Setre, a iniciativa integra a Agenda Bahia do Trabalho Decente (ABTD) e deve reunir representantes do poder público, trabalhadores, empregadores, integrantes do judiciário e sociedade civil. Estarão em debate no evento assuntos como geração de emprego e renda, fortalecimento do diálogo social e igualdade de oportunidades, dentre outras temáticas.

Na cidade de Antônio Cardoso acontece hoje um encontro estratégico para impulsionar o desenvolvimento econômico territorial, com participação de universidades, órgãos públicos e instituições financeiras. O foco é a construção de um plano de desenvolvimento sustentável voltado às potencialidades produtivas e sociais. A programação começará às 8h30 com atividades em diferentes locais, com parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).