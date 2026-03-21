Ângelo Paz pesquisa racismo no futebol

- Foto: Divulgação/Confederação Brasileira de Futebol

A pesquisa em jornalismo esportivo, em nível de pós-graduação de alcance internacional, esteve representada por uma dupla baiana nas recentes conferências promovidas pela Universidade de Dublin, Irlanda, destacando manifestações de racismo. A apresentação dos trabalhos de Ângelo Donato Paz e Julias Belas Trindade amplia a difusão de conhecimento no debate global sobre desporto, mídia e questões sociais.

A presença dos pesquisadores nos seminários promove significativa atualização no acervo de estudos desenvolvidos na Universidade Federal da Bahia pelo pioneiro Grupo de Futebol, Cultura e Sociedade (Gefucs).

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com 10 anos de experiência no jornalismo esportivo, e tendo o futebol feminino como área de interesse, Julias Belas Trindade faz doutorado na University of Bristol, Inglaterra, e leciona Comunicação Desportiva na Swansea University.

Já Ângelo Paz, colunista titular do suplemento A TARDE Esporte Clube (ATEC) e doutorando em Ciências da Comunicação pela Universidade de Lisboa, investiga a denúncia do racismo nas narrativas do futebol.

– Os resultados mostram que as respostas organizacionais adotam um discurso conciliatório que reconhece a injustiça, mas adia o diagnóstico estrutural, mantendo uma lacuna entre o discurso e a ação – afirma o jornalista.

Além da apresentação no 9th International Sport & Discrimination Conference, na Irlanda, Ângelo assinou artigo com a doutora em Comunicação Celia Belim no livro Special Collection on Sport and Discrimination.

De acordo com Ângelo Paz, os textos ignoram a questão racial e a liderança de homens brancos; notícias e mídias sociais desempenham um papel ambivalente: amplificam agendas antirracistas, mas reproduzem narrativas racializadas.

Abre aspas

“Com essa questão da guerra Estados Unidos-Israel-Irã, estamos todo dia lembrando quanto vale o parque de refino da Petrobras na mão de uma empresa estatal”, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, apontando a importância do controle nacional de setores fundamentais à soberania e economia do País, frente os aumentos abusivos de preços de combustíveis

Formação em comunicação

O Instituto Reparação promove, nos dias 25 e 26, nas próximas quarta e quinta-feira, de 9 às 13 horas, o curso comunicação estratégica, ministrado pelo especialista em Comunicação, sociólogo e terapeuta Hilvan Santos.

Referência em estudos de programação neurolinguística, Hilvan Santos vai abordar aspectos relacionados à compreensão, produção e ensino-aprendizagem da linguagem escrita e oral.

O acesso ao curso se dá mediante a oferta de um quilo de alimento de baixa perecibilidade, entregue no próprio local, a sede do Reparação, na Praça da Sé, número 22.

POUCAS & BOAS

A 2ª Feira do Artesão de Barreiras será encerrada hoje na praça Castro Alves (das Corujas) no Centro Histórico de Barreiras, com o Sarau da Academia Barreirense de Letras (ABL), que reunirá escritores de diferentes gêneros literários, especialmente poetas. O evento comemora o dia do artesão, congregando arte, cultura, empreendedorismo e lazer. A organização conta com a Associação Barreirense dos Artesãos, a Companhia de Experimentação e Pesquisa em Arte & Cultura, o Cesol Oeste e a Velvet Criativa, além de parcerias.

Em Luís Eduardo Magalhães já estão em andamento os preparativos para a 20ª edição da Bahia Farm Show, que será realizada entre os dias 8 e 13 de junho. A coordenação é da Aiba e do Iaiba, com apoio da Abapa, Assomiba e Fundação Bahia, além da parceria de órgãos e instituições públicas. Para este ano a área dos expositores será ampliada em 35% sobre 2025 com expectativa de chegar a mais de 840 espaços comercializáveis de diferentes tamanhos.