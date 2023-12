Ano Novo virá com “Superaristides” | A TARDE

O “Ano Novo” salta da narrativa corriqueira dos bordões deste período de “boas festas” para a realidade objetiva do Hospital Aristides Maltez, com a expectativa gerada pelo projeto de ampliação.

Localizado em Brotas, o “Aristides”, como é mais conhecido, terá 30% a mais de área construída, quando a nova “torre” for inaugurada em 2024.

A “cidade” do tratamento de câncer para quem mais precisa tem hoje 232 leitos, atendendo gente de todas as regiões da Bahia e até de outros estados, com os cuidados de uma equipe de 180 médicos e um sem-número de profissionais de saúde.

A ampliação, em projeto assinado pela arquiteta Maria Amélia Zau, vai favorecer o setor de triagem, realização de exames de sangue, armazém para estocagem de medicamentos, além de área de quimioterapia e fisioterapia.

- O setor destinado à fisioterapia, por exemplo, depois de ampliado, vai tornar mais rápida e eficaz a recuperação dos pacientes”, disse o doutor Aristides Maltez Filho, responsável pela gigantesca obra social, ao agradecer a bendita herança do pai, criador da Liga Bahiana contra o Câncer.

A mobilização de recursos da sociedade civil precisa seguir a cadência do apoio obtido junto ao governo do estado, com a cessão do terreno por Rui Costa, antecessor de Jerônimo Rodrigues.

Para levantar a nova estrutura é preciso um total de R$ 18,6 milhões, mas ainda falta complementar o custo de aquisição dos equipamentos necessários para a estreia do “Superaristides”.

Quem admira o trabalho de fazer o bem sem olhar a quem, ou já se tratou no Aristides, tem a chance de retribuir, por depósito bancário, débito em conta, cartão de crédito e chave-pix CNPJ 15180961000100.

Caratê quilombola campeão

Sair do quilombo da Cangula, em Alagoinhas, para conquistar o ouro e a prata na Argentina e no Chile é a façanha da academia Fênix, do professor de Karatê Orlandinho da Bahia. Depois de chegarem com as medalhas ao pescoço, os campeões mundiais e sul-americanos já foram orientados pelo faixa preta para os novos desafios do Ano Novo, o Pan-americano, aqui em Sergipe. Poucos baianos sabem terem como ilustre – e invisível – conterrâneo um campeão mundial ainda adolescente, Eric Vitor, 18 anos, talento afrodescendente habituado à reluzente honraria, por repetir o sucesso no Sul-Americano realizado no Chile.