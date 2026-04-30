Após 200 anos, araras-vermelhas ressurgem

- Foto: Divulgação Ibama

A ciência explica todo o percurso da reprodução e preservação das espécies mas chega sempre o limite para tanto conhecimento, ao prevalecer o enigma metafísico: por que há dois filhotes de arara-vermelha-grande na Mata Atlântica?

A pergunta pode não ter resposta definitiva, preservando o mistério da vida, mas ilustra bem o momento lindo vivido pela equipe do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama em Porto Seguro, ao comemorar o nascimento das araras no bioma 200 anos depois.

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A espécie de belíssima plumagem e forte simbolismo, estava extinta na Mata Atlântica desde o início do século 19; os bebês arara anunciam o êxito de um trabalho iniciado em 2022.

É o final feliz para a primeira reintrodução documentada da arara-grande-vermelha, com registro de filhotes nascidos na natureza, embora a mística da reprodução ultrapasse muito além de si mesma, transcendendo a um marco em defesa da vida e da Mata Atlântica.

"Um dos casais passava muito tempo no interior da caixa-ninho. Por isso, optamos pelo monitoramento à distância, para não prejudicar a criação de possíveis filhotes", afirma a analista do Cetas, Ligia Ilg, coordenadora do projeto.

A equipe poderia vibrar ao ver dois filhotes para fora do ninho, no entanto, a família se deslocou e demorou para os técnicos encontrá-los.

A experiência com ninhos artificiais pode ser repetida a fim de viabilizar a reintrodução de outras espécies extintas.

O primeiro lote dos animais foi solto em 2024. Embora estudos indiquem cinco anos para a reprodução, algumas caixas já estavam ocupadas no primeiro ano após a soltura.

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Terças Musicais no Museu

A Camerata Opus Lumen apresenta um repertório especial em homenagem às mães na edição de maio do projeto Terças Musicais. O concerto acontece terça-feira, dia 5, às 15h, no Cinema do Museu Geológico da Bahia.

A iniciativa, que integra o projeto Cameratas Para Todos da Orquestra Sinfônica da Bahia, busca democratizar o acesso à música, oferecendo apresentações que aproximam grandes compositores do público em geral.

Formado por um sexteto, o grupo transita entre o clássico e o popular estilizado em uma proposta de lazer cultural. O acesso ao evento é totalmente gratuito, sujeito à lotação do espaço no Cinema do Museu.

No Paróquia do CAB une fé e arte pela música

Grupos de cantantes do Brasil e de Cabo Verde representam territórios dominados pela Língua Portuguesa no Festival Internacional de Corais Lusófonos, no próximo domingo, a partir das 13h, na Paróquia Ascensão do Senhor, Centro Administrativo.

A ideia do encontro de cultura, vozes e espiritualidade é a de celebrar a união da fé com a arte, convergindo para a música, a verificar na participação de corais no programa do festival.

Além do Coral Vozes da Ascensão, da própria paróquia, confirmaram presença o Coral da Academia Sergipana de Letras, Grupo Vocal Cantando as Horas, o Coral Amantes da Música, de Niterói, e o Órfeão da Praia, de Praia, no Cabo Verde.

O pároco da Ascensão do Senhor, padre Manoel de Oliveira Filho, destaca a importância do momento lindo, ao dar o maior valor à circulação de boas energias capazes de juntar tanta gente de lugares distantes aqui na paróquia do CAB.

"Ficamos honrados pela escolha da Ascensão do Senhor como uma das sedes da festival. Isso prova como arte e fé sempre caminham juntas", afirma o pároco, reconhecido pelo entusiasmo com o qual se dedica ao sacerdócio.

A regente do Coral Vozes da Ascensão e integrante do Grupo Vocal Cantando as Horas, Marilda Santana, também celebra a participação no festival em Salvador.

"O Coral Vozes da Ascensão é um coral litúrgico da Paróquia Ascensão do Senhor com 10 anos de trajetória, marcados pelo serviço à liturgia, tanto na nossa paróquia quanto em outras, na Arquidiocese de Salvador", diz Marilda Santana.

O Vozes da Ascensão tem outro convite para cantar no Teatro Sesc Casa do Comércio, já nesta terça-feira, dia 5, ecoando as mensagens divinais por intermédio das melodias.