Aristides Maltez lidera o Outubro Rosa

O câncer de mama não manda avisar quando se instala, razão pela qual deve-se consultar periodicamente e observar vestígios ou reações de pouca regularidade, no organismo, alerta máximo dentro da programação da campanha Outubro Rosa.

Um dos reconhecidos protagonistas, não apenas na campanha, mas durante todos os meses do ano, o Hospital Aristides Maltez programou uma série de atividades para apoiar o movimento.

A ideia é despertar para o risco constante, bem como orientar sobre a importância de verificar o próprio corpo, a fim de perceber se há alguma sedimentação, cause ou não o evento estranho, alguma sensação de dor.

Na maioria dos exames as auréolas estão saudáveis, mas qualquer desnível ou irregularidade nesta área mais sensível e delicada do corpo feminino deve ser assimilado como um registro a ser levado tão-logo à consulta ao médico de confiança.

A vigilância se justifica como benfazeja obsessão devido à relação íntima entre a precocidade do diagnóstico e o êxito da terapia, portanto, nesta corrida pela longevidade, vencem as moderadas e amigas da prudência dos cuidados de si.

- A campanha do Outubro Rosa é realizada internacionalmente, e o símbolo maior da campanha é laço rosa que é a maneira de chamar a atenção sobre o movimento e estimula a participação da população, empresas e entidades sobre a importância do exames preventivos”, afirmou a médica Ana Cláudia Imbassahy, coordenadora do setor de mastologia do Aristides.

Para doutora Ana Cláudia Imbassahy, “o grande objetivo é ajudar a reduzir a taxa de mortalidade do câncer de mama no Brasil”, de onde a necessidade de investimento em detecção precoce e tratamento ágil e de qualidade.

Workshop Afro Hair

O feriadão das crianças e de Aparecida será também a oportunidade de atração de turistas de negócios para o inédito Workshop Afro Hair, organizado pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar. Além dos atrativos históricos, naturais e de multiculturas, Salvador foi escolhida por ser a maior cidade de afrodescendentes do mundo fora da África, justificando o ancestral epíteto de “A Roma Negra”. De 12 a 15 de outubro, profissionais especialistas em cabelo, associado às descobertas da ciência e aplicação pela medicina, vão ganhar e oferecer conhecimento em atualização de tratamentos, técnicas, cuidados e tecnologias.