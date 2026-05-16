Artesãos lutam por lei e apoio em Salvador

- Foto: Levi Vasconcelos / Ag. A TARDE

A recém-criada Associação da Economia Criativa, Artesãs e Feirantes (Aecaf) começou uma campanha de sensibilização junto à Câmara de Vereadores visando ajustar as demandas das feiras de variedades à capacidade do município de Salvador.

Diante da expansão do trabalho provisório relacionado a artesanatos e utensílios os mais variados, os feirantes vão sugerir a elaboração de projeto de lei contemplando esta fração significativa de contribuintes.

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Ora instalados no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, onde permanecem até amanhã, mercadoras e mercadores reivindicam mais apoio e endereço certo para fixarem pontos de livre comércio.

Por ora, além da instabilidade de locais para expor seus serviços, gerando incertezas, o pessoal das economias solidária e popular sofre multitributação, pois já são contribuintes, mas pagam taxas extras, aluguel de toldos e serviços de eletricistas para as gambiarras.

– Somente depois de insistentes pedidos, conseguimos banheiro químico, desta vez, mas já houve ocasião de a freguesia e feirantes precisarem fazer ao ar livre, acocoradas por trás de veículos, no caso das mulheres – afirma a coordenadora Anne Cristina Nogueira.

A relevância social da feira se pode verificar pela presença de mulheres vítimas de violência doméstica e patrimonial; mães solteiras; e lésbicas discriminadas no mercado formal.

Já os homens são novos desocupados devido à extinção acelerada dos empregos, com a uberização do trabalho, as feiras representando a última opção de comprar comida depois da transferência da montadora Ford, do fechamento de escolas privadas e de agências bancárias substituídas pelas novas tecnologias.

ABRE ASPAS

“Nossos compatriotas estão sendo assassinados, o território de Gaza está encolhendo e a entrega de ajuda [humanitária] continua sendo dificultada, em clara violação por parte de Israel”

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, sobre achaque de Israel ao povo palestino

Auxílio na declaração do IR

Com o prazo para declarar o IR terminando em 29 de maio, a Unijorge oferece atendimento gratuito hoje, no Shopping Lapa, para ajudar contribuintes com a declaração simplificada. Realizada pelo Núcleo de Gestão Contábil, a ação conta com estudantes treinados e supervisão de professores, que vão auxiliar no preenchimento, conferência de dados com o Informe de Rendimentos e envio direto para a Receita Federal. O serviço é totalmente gratuito, e a instituição sugere aos beneficiados a doação de 1 kg de alimento não perecível para ajudar famílias em vulnerabilidade. Uma boa oportunidade de acertar as contas com o leão.

POUCAS & BOAS

A 3ª edição do Corre Corre Santa Inês movimenta hoje a cidade do Vale do Jiquiriçá com concentração na praça Araújo Pinho e início previsto para as 19h30. Com mais de 500 inscritos entre atletas da região, a programação tem diferentes categorias e trajetos, como o já tradicional Percurso Kids, facilitando a participação de pessoas de diferentes idades. A programação vai contar com animação prévia do DJ Ranger a partir das 18h e shows com Adriano Oliver e WE, após a entrega da premiação.

Depois de uma semana de mobilização para cobrar uma série de medidas em relação ao rompimento de contrato do Restaurante Universitário desde abril e suas consequências, estudantes do campus Edgard Santos da Ufob, em Barreiras, voltarão às salas de aula a partir da próxima segunda-feira. Dentre as reivindicações aprovadas está o decreto de semestre atípico e dois vales refeição por dia para alunos que tem concessão e subsídio.