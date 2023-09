Artistas de Itabuna festejam 35 anos

A arte como método protetivo, dissuadindo a “realidade" a não impor seus costumeiros danos, é um dos possíveis efeitos do trabalho desenvolvido pela Associação Itabunense de Artesãos (AIART), ao completar 35 anos de fundação.

A programação de hoje na praça Olinto Leone, das 10h às 16h, vai defender, como um bálsamo, as linguagens artísticas diante da inclemência de um mundo controlado por um patriarcado produtor de dor e sofrimento.

Estão previstas manifestações culturais, feira de economia solidária e os mais esperados “comes e bebes”, mas a dinheiro, em forma de contribuições módicas para a preservação do estabelecimento.

O encontro cultural tem presenças confirmadas de entidades culturais da sociedade civil, como a Associação Mulheres da Villa, o Clube do poeta e o Alvorecer poesia, além do cantor Silvano Gonzaga.

– Será um dia de celebração e de fortalecimento da economia solidária local por meio da AIART, essa associação que carrega consigo uma linda história de empreendedorismo econômico solidário de vanguarda em nossa região – destaca o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, um dos organizadores.

De acordo com os registros históricos comumente aceitos, muito antes de o Women Liberation Front servir de referência mundial para entidades de união e força das mulheres, a AIART antecipava-se com a proposta de combater injustiças originárias do patriarcado.

Estão previstas rodas de capoeira, saraus de poesia e oficinas de pintura infantil proporcionando um momento de diversão e lazer para toda a família e também quem não estiver em família, pois não se trata de condição necessária.

Barco Show em fevereiro

Será no pleno vigor do sol de fevereiro o próximo Barco Show Bahia 2024, precisamente entre os dias 22 e 25, no Terminal Marítimo de Salvador, no bairro do Comércio.

Trata-se da maior feira náutica do Norte e Nordeste do país, com maior participação de público aficcionado aos esportes náuticos, embora alguns deles, como caça ou pesca submarina sejam questionáveis.

Estão previstas apresentações náuticas, exposições e novidades recentes de invenções relacionadas ao setor, frequentemente desatualizadas devido aos aprimoramentos constantes.

POUCAS & BOAS

O 1° Encontro de Pessoa com Deficiência de Barreiras ‘Nada sobre nós, sem nós’ movimenta hoje o auditório da no Campus IX da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), em Barreiras. No evento, que faz parte do Setembro Verde, serão debatidos assuntos como educação, saúde, assistência social, mercado de trabalho, mobilidade urbana e acessibilidade e cultura e lazer. O propósito é elaborar uma carta a ser entregue ao gestor municipal no Dia de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro), quando acontecerá uma carreata na cidade.

O Circuito Formativo em Elaboração de Projeto Cultural e Mobilização de Recursos começa hoje em Feira de Santana com atividades no Centro Cultural Sesc Feira Centro a partir das 8h. Amanhã o evento terá continuidade no Centro Universitário de Cultura e Arte da Uefs (Cuca). A realização é da Comunidade Culturasss e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), através do Programa de Extensão LabGestão, na atividade Rede Colaborativa de Gestores Culturais, com apoio institucional do Sesc (Serviço Social do Comércio) Feira e do Cuca.

Em Itabuna terminou ontem a 6ª Conferência Territorial de Segurança Alimentar e Nutricional, com o tema ‘Superação da Fome e Construção da Soberania Alimentar, com Direitos e Participação Social’. O evento realizado no auditório do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Adeun Hilário Sauer, no Vila Anália, acontece a cada quatro anos reunindo representantes dos municípios do Território Litoral Sul.