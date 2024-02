Aruã projeta mais Pataxó | A TARDE

Publicado quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 05:20 h | Autor: Tempo Presente ouvir

Trio com indígenas no Circuito Barra-Ondina Carnaval Circuito Barra Ondina- Bloco Mascarados coroa majestades Lan Lanh e Nanda Costa/ Trio Brasil Índio leva manifesto em defesa dos povos originários pro Circuito Na foto:trio com indígenas do Sul do sudoeste baiano e tupinambas Foto:Denisse Salazar /AG. A TARDE Data: 08/02/2024 - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE