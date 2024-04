Associação ajuda infância da Guiné | A TARDE

Mais de mil crianças nascidas na Guiné Bissau, país independente, embora tenha sido ocupado militarmente por Portugal, como ocorreu no Brasil, aguardam pelo apoio dos soteropolitanos no próximo sábado às 9 horas.

O Bazar Beneficente é uma atividade de aproximação de descendentes de escravizadas e escravizados, em estratégia desenvolvida pela Associação Protetora dos Desvalidos, derivada da Sociedade Brasileira dos Desvalidos.

É a oportunidade de praticar a compaixão por meio da doação de roupas, calçados, entre outros objetos de primeira necessidade, valendo também a transferência de dinheiro por meio do pix [email protected].

A doação é confiável, pois tem o aval da bicentenária associação dos desvalidos, criada também com esta missão inicial de acolher a quem passava por dificuldades de toda ordem, do nascimento ao funeral.

- O bazar faz parte do programa Rota dos Quilombos, com o objetivo de redesenhar a geopolítica afro-brasileira, pois somos irmãos separados pela brutalidade dos navios tumbeiros, então, ajudar as crianças da Guiné é também fazer mais uma ação para reconstruir esta união rompida à força”, disse uma das organizadoras, Ligia Margarida.

Quem quiser aparecer, acrescentou Lígia Margarida, deve dirigir-se ao endereço Largo do São Francisco, número 17, Centro Histórico, onde além de ajudar os pequeninos guineenses, poderá ouvir histórias de amor e cuidados.

A “Rota dos Quilombos” já esteve em Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, tendo interessado-se em ajudar Guiné Bissau porque a delegação baiana percebeu o sofrimento da infância desamparada no vizinho Senegal.

Aves voam para a liberdade

Uma das propriedades do município de Água Fria, a 159 quilômetros de Salvador, estreou a certificação como Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Foram 11 espécimes libertados na nova área de proteção, de acordo com as diretrizes propostas pela Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, em uma área total de 678 hectares. Segundo o biólogo Igor Macedo, foram seis jiboias (Boa constrictor), um pássaro asa-branca (Picazuro patagoniensis), um pássaro-preto (Gnorimopsar chopi) e três cardeais do nordeste, nome científico Paroaria dominicana.