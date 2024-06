Atabaque esquenta “Samba de viola” | A TARDE

O gênero musical “samba de viola e terreiro” tem endereço certo no bairro do Engenho Velho da Federação, na rua Apolinário de Santana, número 150, sede da Associação “Irmãos no couro”, aberta ao público no próximo domingo.

Como indica o nome, “o couro come” nos domingos de “ensaios”, figura de eufemismo para as festas dançantes com a participação de sambistas não necessariamente adeptos do candomblé.

O objetivo do projeto, fundado na festa dos Ibeji (Cosme e Damião) de 2017 é o de salvaguardar as matrizes das mais diferentes versões do samba da Bahia e sua influência dos terreiros.

O tempero do samba acompanhado da viola vem dos repiques dos povos banto e congo angola, ganhando a manifestação cultural ares de ponte entre a Salvador dos voduns e orixás à Mamãe África.

- A viola conduz os atabaques nas festividades de caboclo e toda esta movimentação com a participação da comunidade, por meio da música e da pesquisa musical, já tem espalhado o samba de terreiro, com a formação de novos grupos”, afirma o autor do projeto, Tonseles Lacerda.

Já muito conhecido no ambiente do dendê da cidade, Tonseles Lacerda acrescenta a importância atribuída ao candomblé, pela influência inequívoca do ritmo dedicado ao mundo das encantadas.

Entre os grupos musicais já criados, em entrosamento pleno com o projeto “Os Irmãos do Couro”, destacam-se o "Gira Delas" e o "Samba Estronda", confirmados para o “ensaio” na sede da associação.

Uma curiosidade referente a esta denominação é o fato de “os irmãos” e “as irmãs” serem conhecidas no momento mesmo da laúza, pois o único e escasso gestor é Tonseles Lacerda.

Louvor a Santo Antônio



Unir o amor prático deste mundo com as projeções celestiais, em âmbito supralunar, é um dos resultados previsíveis do encontro promovido em louvor a Santo Antônio, hoje, 18 horas, na Rua Emília Couto, Brotas. A reunião de pessoas para a boa prática de louvar o santo de Lisboa, nascido em Pádua, hoje na Itália, é uma iniciativa da instituição da Igreja Católica, Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3.

- Toda a prática virtuosa de Santo Antônio encontra nossa profunda admiração e a Cáritas se identifica com esta participação ativa para melhorar o mundo”, disse o secretário da Cáritas Nordeste 3, Jardel do Nascimento.

