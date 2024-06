Ato público defende Estado da Palestina

- Foto: Jaafar Ashtiyeh/AFP

Vocacionada para a defesa da “justiça e da concórdia”, como está no hino ao Senhor do Bonfim, Salvador se une a outras metrópoles mundiais, em novo ato em defesa da Palestina e contra o genocídio em Gaza.

Na visão dos organizadores do encontro, programado para hoje às 16 horas, na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a união da cidadania engajada é mais uma contribuição.

As redes “político-sociais”, como começam a chamar os ativistas, serão o meio para distribuir em vídeos e arquivos de fotos confiáveis a mobilização de recursos dos soteropolitanos para unir-se ao clamor mundial por imediato cessar dos bombardeios contra civis indefesos.

A posição coerente com a das Nações Unidas é a de denunciar o absurdo placar de 40 mil palestinos mortos incinerados e dilacerados pelas ogivas israelenses, contra 1,2 mil da insana ação do grupo Hamas, desencadeando a ofensiva.

- Nossa manifestação é pacífica, como as outras que realizamos, mas precisamos marcar presença pois os ataques com perfil de genocídio e extermínio, além de produzirem a morte de bebês e mulheres em maternidades, e derrubarem prédios em áreas residenciais, afetam a toda a civilização como a conhecemos e construímos - afirma um dos coordenadores do movimento, o economista Caio Botelho.

O Centro Islâmico da Bahia e o Núcleo de Apoio aos Migrantes e Refugiados da Ufba, entre outras instituições, apoiam toda iniciativa visando conter a retaliação desproporcional promovida pelos sionistas.

A criação de um Estado palestino, além de um reforço ao movimento de boicote comercial e desinvestimentos em Israel, é a saída apontada pelos manifestantes para solução do impasse.

“A gente lamenta o pronunciamento no que diz respeito ao movimento grevista por parte do presidente Lula. Em nome do Andes, digo que infelizmente não basta só coragem para acabar com a greve”

Jennifer Webb, tesoureira do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior

Vagas na Saúde em Lauro

Atenção, profissionais de saúde e afins: o Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas, abriu 100 vagas para 11 ofícios relacionados aos cuidados com pacientes de diagnósticos os mais variados.

O objetivo é acolher quem tem formação em nutrição, biomedicina, enfermagem assistencial, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, instrumentação cirúrgica, psicologia, técnica de enfermagem e radiologia.

A inscrição pode ser solicitada pelo mesmo endereço eletrônico para onde deverá seguir o CV atualizado, o [email protected]: é preciso escrever no título a função para a qual se deseja ocupar.