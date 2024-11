Audiência pública gera controvérsias

- Foto: Divulgação

A repercussão da audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com objetivo de tratar de renovar antecipadamente a concessão da Ferrovia Centro Atlântica S.A. gerou curiosidade devido a mudanças de perspectiva em relação a encontros anteriores realizados por iniciativa da mesma instituição.

Uma das principais surpresas está relacionada à questão das cargas para justificar a logística, pois um gráfico apresentado pelos técnicos da ANTT demonstrou a redução dos produtos a serem transportados, abrindo caminho para aceitarem-se os cancelamentos de trechos da ferrovia concedidos a empresa VLI Vale.

Há quatro anos, a mesma agência recomendou a renovação, mas agora passou a aceitar devolução de trechos da Bahia, preservando-se o trecho do município de Corinto a Minas Gerais.

A posição de aceitar os cancelamentos por falta de carga não convenceu parte dos participantes presentes a audiência pública, uma vez ter a Fundação Dom Cabral realizado estudos dando conta de um resultado oposto ao aceito placidamente pela ANTT.

- Foi uma mudança bem surpreendente porque a mesma ANTT que dizia uma coisa em 2020, agora disse outra completamente diferente”, afirmou o gestor público Antônio Carlos Marcial Tramm.

O representante da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Sales destacou a necessidade de investimentos no setor ferroviário, a fim de aproveitar o potencial do setor portuário baiano para ampliar a competitividade da produção agropecuária e industrial do estado, ressaltando a total ausência de um planejamento com este objetivo ao longo do tempo da concessão da FCA pela empresa VLI.

