Auditores sugerem mais investimentos | A TARDE

Mais investimentos na indústria e na logística, sobretudo na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), entre outros meios, além da recuperação do parque automotivo e incentivos para reabilitar a construção civil na Bahia.

Estas são algumas sugestões do diretor administrativo e financeiro do Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia (IAF Sindical), Josias Menezes, a fim de movimentar a economia, gerando aumento de emprego e renda.

Entre os indicadores da necessidade de dar mais ritmo ao desenvolvimento no estado, Josias Menezes cita o fato de apenas Salvador, Camaçari – devido ao polo – e Feira de Santana classificarem-se entre os municípios TOP100 do PIB do Brasil.

De acordo com os cálculos apresentados por Josias Menezes, o setor industrial baiano teve no item “bebidas” a liderança em ICMS arrecadado, passando dos 11%.

– Os demais setores industriais, além da agroindústria e da agricultura, apresentaram queda acentuada, em função da crescente desindustrialização e não implementação de novos investimentos fabris que venham a gerar empregos, renda e tributos – avalia o especialista.

A arrecadação referente ao ICMS, por sua vez, chegou aos R$ 34,5 bilhões.

Meta superada – Segundo o demonstrativo apresentado pelo órgão, o montante supera a meta prevista para o período e, em valores nominais, é maior em relação à arrecadação do exercício 2022.

Mas, de acordo com Josias Menezes, quando se toma como base a variação do IPCA, registra-se leve queda de 0,8% sobre o montante arrecadado no ano passado, com destaque negativo para o segmento de petróleo.

“Em 2024 o Brasil consolida sua volta ao centro da agenda internacional. Buscaremos associar as agendas da inclusão social e sustentabilidade ao desenvolvimento econômico”

Maurício Lyrio, embaixador que ocupa a função de articulador e negociador (Sherpa) do Brasil para o G20

Cuidado com o colo do útero

A prevenção do câncer no colo do útero exige apenas uma visita ao consultório por ano, além de sua progressão em etapas permitir maiores chances de cura, mas ainda assim o médico André Bouzas, um dos principais especialistas baianos, chora o óbito eventual de pacientes. No Hospital da Mulher, o profissional é um dos divulgadores na Bahia da campanha Janeiro Verde, coloração associada à doença.

– Recebo no consultório, brasileiras com 50 anos que nunca fizeram o preventivo. E algumas pacientes, até jovens, poderiam ter evitado chegar onde chegou a doença, tantas vezes tarde demais – afirmou Bouzas.

POUCAS & BOAS

Um total de 350 mil toneladas de têxteis já foram coletados desde 2021 pelo Projeto Repense Reúse da Humana Brasil, através da doação de roupas de segunda mão. Depois de higienizadas, as peças são classificadas por uma curadoria e podem se destinar a uso como estão ou serem reutilizadas através de um trabalho criativo para produção de novos produtos. Através dos 140 conteiners receptores espalhados em Salvador e RMS, qualquer pessoa pode participar doando peças não utilizadas.

A estudante Eryka Andrade é a primeira moradora de Luís Eduardo Magalhães a se beneficiar do Programa Graduar Internacional lançado pela gestão municipal para incentivar a formação dos estudantes locais. Com 20 anos, ela está cursando Gestão no Instituto Leiria, em Portugal, há cerca de três meses através da Bolsa de Estudos Internacional. A iniciativa oferece as bolsas para universidades públicas ou mantidas por fundações, para pessoas maiores de 18 anos, que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, residam no município há pelo menos dois anos e se enquadrem em outros critérios socioeconômicos.

O Museu Parque do Saber, em Feira de Santana, recebe a partir de amanhã a exposição ‘Inventividade de Zé das Congas’, que enaltece a criatividade artística e o talento do feirense José Pereira dos Santos. Com entrada gratuita, a exposição contará com diversos instrumentos musicais produzidos pelo artista que se destacou como como músico e instrumentista, bem como luthier, artesão e professor de música. O evento será aberto às 16h.