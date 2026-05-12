Avança Chapada quer apoiar indústrias

- Foto: Reprodução/ Viajali

Um projeto de apoio à expansão dos setores produtivos e das indústrias, capaz de promover o desenvolvimento sustentável da Chapada Diamantina, preservando sua delicada natureza, a biodiversidade e o jeito de ser único e autêntico do povo.

Assim será o Programa Avança Chapada, conforme empenhou sua palavra a superintendente do Instituto Euvaldo Lodi, Edneide Lima, uma das principais líderes do trabalho promovido pelo Sistema Fieb junto ao governo federal.

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A princípio, indústria e natureza plena não parecem compatíveis, mas há a possibilidade, segundo Edneide, de apoio logístico para escoamento da produção de agroindústria de uva e batata, bem como geração de energia com tratamento de resíduos de aterros sanitários, entre outras ideias.

Inicialmente, o projeto a ser anunciado sexta-feira, em Mucugê, vai receber a comunidade, industriais já estabelecidos a outros ainda na fase do sonho de investir, além de prefeituras e cooperativas.

– Uma coisa eu garanto; não vamos avançar em nada que seja prejudicial – afirma e reafirma Edneide Lima, ela própria apaixonada irrecuperável pela beleza diamantina.

Outro alerta já do conhecimento de Edneide Lima diz respeito ao modo de existir das centenas de comunidades, distribuídas nas zonas rurais dos 24 municípios: são pessoas para as quais o desenvolvimento industrial não traz felicidade.

Para evitar colisões culturais, Edneide afirma ser o Avança Chapada voltado apenas para quem queira investir mediante o conceito de prosperidade, neste caso, recebendo o proponente apoio integral da Fieb, do Senai, do Consórcio Chapada Forte e outros entes.

ABRE ASPAS

“Trump me disse estar seriamente considerando tornar a Venezuela o 51º estado [dos EUA]”

John Roberts, jornalista da Fox News

“Continuaremos defendendo a nossa integridade, soberania e independência”

Delcy Rodriguez, presidenta interina da Venezuela

Currículo azul em Vera Cruz

A proposta do “currículo azul” em Vera Cruz exemplifica como a educação deve dialogar com a realidade dos alunos. Ao propor o letramento oceânico em uma comunidade insular, o projeto do vereador Fernando Niraldo, via Projeto Mares e ONG Pró-Mar, ataca a alienação pedagógica e a evasão. Integrar o mar ao cotidiano escolar não é apenas um diferencial, mas estratégia de cidadania: transforma o ambiente em objeto de pensamento crítico. Se aprovada, a medida coloca o município na vanguarda de um ensino que finalmente reconhece que a escola não pode dar as costas para o horizonte que a cerca.

POUCAS & BOAS

A Associação dos Produtores de Sementes dos Estados do Matopiba (Aprosem), está sob nova diretoria para o biênio 2026/27. Presidida por Celito Missio, da Sementes Oilema, tendo como vice-presidente Gregory Sanders, da Progresso Sementes, a instituição está focada no fortalecimento do setor de sementes, na representação dos associados e na articulação estratégica junto aos principais agentes do agronegócio.

Com 14 vagas, as inscrições para o V Concurso de Quadrilhas Juninas do São João 2026 de Senhor do Bonfim foram abertas ontem e seguem até o dia 18 de maio de forma gratuita e por meio virtual. A expectativa dos organizadores é que além dos grupos locais, devem marcar presença também grupos de outros municípios e estados. São sete vagas para quadrilhas estilizadas e as outras para as tradicionais, que disputarão os melhores lugares no dia 14 de junho, no Ginásio João Correia. Este ano os festejos juninos da cidade têm por tema ‘A Tradição Continua’.