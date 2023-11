Bahia atrai mais investimentos | A TARDE

Modernizar e ampliar. Estes verbos, conjugados, vão levar a mais três regiões baianas um total de R$ 230 milhões em investimentos, se cumpridos pelos signatários os protocolos de intenção firmados com o governo do estado.

Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana; Teixeira de Freitas, no extremo sul, e Vitória da Conquista, no sudoeste, bem como as populações situadas no entorno podem vibrar com a expectativa de aumento na geração de postos de trabalho.

O anúncio saiu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), com a perspectiva de gerar 1.600 empregos em seis empreendimentos alinhados com as mais novas tecnologias.

Resta agora às empresas cumprirem sua parte no acordo, destacando-se a Bracell Bahia Specialty Cellulose, Bela Manhã Comércio de Sementes, DSUN Gelados Indústria e Comércio e TEX Sports Indústria e Comércio.

Também estão convocadas a manter a palavra empenhada - e assinada - os gestores da Fortplast Indústria de Material Plástico e Jacobs Douwe Egberts BR Comercialização de Cafés.

- O apoio do governo às empresas desempenha um papel decisivo no desenvolvimento econômico do Estado. São companhias que através da assinatura dos protocolos de intenções terão seus negócios impulsionados e poderão aumentar a produção e a oferta de bens e serviços”, afirmou o secretário Angelo Almeida, ao final da solenidade de assinatura dos acordos.

Somente entre janeiro e outubro de 2023, foram assinados 177 protocolos de intenções, com expectativa de um total ultrapassando os R$ 40,5 bilhões em investimentos, com a geração de 14 mil empregos.

Noir aposta em nova autora

Após publicar um sem-número de biografias, além de histórias do cotidiano, a editora Noir agora quer revelar talentos. Uma das primeiras selecionadas pelo editor Gonçalo Júnior é a jornalista Joana Rizério, com o lançamento de “Na pior em Berlim, Londres e Salvador - uma aventura bipolar no inferno”, em| inusitado enredo que sai do lugar-comum de autoajuda. O lançamento está previsto para o dia 25 de novembro, no Boteco do França, no Rio Vermelho. A narrativa já começa com algo incomum, a imaginação de uma pessoa, substituindo o próprio editor, quando tomou contato com o texto incomum, da lavra da baiana irrequieta.