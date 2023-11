Bahia é campeã na produção de queijo | A TARDE

Quando o assunto é queijo, a Bahia pode cartar como superdotada por alcançar quase a metade dos melhores produtos do Nordeste, como foi verificado em encontro promovido em Campina Grande, na Paraíba.

Os queijos e derivados de leite baianos conquistaram 114 medalhas no Encontro Nordestino, correspondendo a 48% das premiações do certame regional mais disputado do ano.

Foram 24 super ouros, 23 ouros, 31 pratas e 36 bronzes conquistados nas provas organizadas no concurso, produzindo uma sensação de alegria e dever cumprido pelos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

E não foi por falta de orientação e treinamento, realizados antes da competição, resultando na certificação de pequenos produtores de queijo da Bahia, como efeito da política de incentivo do governo do Estado.

– É uma conquista muito grande. Ganhamos 114 medalhas de um total de 236, quase 50% de toda premiação do evento. Isso só confirma a qualidade do que está sendo produzido aqui e consolida a Bahia como um dos principais produtores do país – disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.

Segundo Almeida, o impulso ao setor será ainda maior quando for aprovado o projeto de lei autorizando o comércio de produtos de origem animal, certificados com um selo especial para todo o território baiano.

Denominado SIM/Consórcio, a certificação vem sendo discutida junto a especialistas da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e a Associação Comer Queijo.

Os produtores aguardam a sanção do Projeto de Lei (PL) 25.046/2023, conforme aprovação do documento em sessão realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

E-agro em Salvador

Quem tem interesse ou dever de atualizar-se sobre tecnologia e agronegócio não pode deixar de agendar para os dias 16 e 18 de novembro o comparecimento ao E-agro, pelo segundo ano seguido em Salvador, no Centro de Convenções. São palestras, capacitações, apresentações musicais, arena tecnológica, espaço para crianças e uma praça de alimentação para quem quiser levar direto a partir das 13h, quando os portões serão abertos. Um dos destaques, como ocorreu na edição mais recente, será o Espaço Origens, ao oferecer, mais uma vez, um passeio apetitoso por receitas típicas de produtos da fazenda.

POUCAS & BOAS

- A 4ª Festa Literária de Uauá (Fliu) começa hoje celebrando os 200 anos da Independência do Brasil na Bahia e com homenagem ao escritor João Ubaldo Ribeiro. O evento será aberto com as mesas temáticas ‘Entre passos e palavras - A transformação social através da Poesia e Literatura’, com participações de Cida Pedrosa e Sidney Rocha, e ‘Viva João Ubaldo Ribeiro’, com Gil Vicente Tavares e Hermano Pena. Até o próximo sábado a programação movimenta diferentes espaços culturais do município, somando mais de 50 atividades, entre lançamentos de livros, intervenções artísticas e poéticas, oficinas e contação de histórias, além de uma série de atividades para o público infantil, no espaço da Fliuzinha.

- O período de defeso das espécies de Lagosta Verde, Lagosta Vermelha e Lagosta Pintada teve início ontem na costa baiana e em parte do litoral brasileiro, compreendendo a faixa entre a fronteira da Guiana Francesa com o Amapá até à divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. A medida visa a preservação das populações dessas espécies de crustáceos. Até 30 de abril de 2024 está proibida a pesca e o comércio das lagostas com base na regulamentação estabelecida pela Portaria SAP/Mapa n. 221, de 2021.

- O pesquisador Kenji Hanada, da Universidade de Tsukuba (Japão), realizou ontem uma visita à Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), em Barreiras. Na oportunidade ele conversou com técnicos/pesquisadores brasileiros, acerca da sua pesquisa sobre a influência da precipitação pluviométrica no cultivo de soja no Cerrado brasileiro.