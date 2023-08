Bahia e Paraguai unidos pelas letras

As universidades da Bahia e do Paraguai estreitaram laços para prestar culto ao legado de Jorge Amado e Carlos Villagra Marsal, em mesa-redonda com a participação de docentes especialistas nos dois autores.

Os “diálogos literários entre Brasil e Paraguai”, como são chamados os fecundos encontros binacionais, terá novo capítulo no dia 8, próxima terça-feira, pela internet – Plataforma Google Meet.

O professor Gildeci de Oliveira Leite, dedicado aos estudos amadianos, estará representando a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), ombreando-se aos colegas paraguaios da Universidad Nacional de Asunción, a UNA.

A mediação estará a cargo da professora doutora Aline Silva Gomes, também da Uneb, em parceria com o professor mestre da UNA, Gabriel Maciel, acrescentando como debatedor, pelos guaranis, o docente Oscar Pintasilgo Solís.

Espera-se a conexão de um público formado por estudantes de cursos de letras, professoras, pesquisadoras e demais interessadas a debater Jorge Amado, no mês de seu nascimento (dia 10) e morte (dia 6).

O encontro tornou-se possível graças a um acordo de cooperação firmado entre as universidades baiana e paraguaia, tendo como objetivo promover atividades de perfis acadêmico, científico e cultural.

Programada para as 15 horas do dia 8, a mesa-redonda será transmitida pelo facebook do Instituto Superior de Lenguas da UNA, mas atenção para o encerramento do período de inscrições, neste domingo, dia 6 de agosto.

O encontro em ambiente digital tem acesso gratuito e emissão de certificado, dois atrativos extras, além da produção e troca de experiências e conhecimentos sobre a literatura produzida no Brasil e no Paraguai.

Inhambupe sedia a Agrotech

O município de Inhambupe, a 153 quilômetros de Salvador, abriu ontem a 1ª Exposição Agropecuária e Tecnológica (Agrotech), com programação de atividades até domingo no Parque Reginaldo Sarmento. Gratuita e aberta ao público, a feira inclui a apresentação de descobertas científicas recentes, além de destacar a inovação nos manejos da pecuária, uma das atividades econômicas mais fortes do município. Também estão previstas atualizações por especialistas em citricultura, aproveitando a vocação dos produtores para o plantio de laranja, fruta representativa do agro local. A organização é do Sindicato dos Produtores Rurais.

POUCAS & BOAS

Ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaide Arantes e Claudio Brandão, participam hoje do encerramento da VIII Conferência Estadual da Advocacia Baiana, no Centro de Convenções de Salvador. Na oportunidade, ambos lançam livros de sua autoria com títulos relacionados às atividades do TRT. Com o tema ‘Novas tecnologias, advocacia e sua essencialidade no Estado democrático de Direito’ o evento foi aberto no dia 02 de agosto, com realização da OAB/BA, somando 60 painéis e mais de 80 horas de programação.

A Missão Compradores 2023 trouxe para o Extremo Oeste da Bahia empresários da China, Paquistão, Bangladesh, Índia, Vietnã, Turquia, Malásia e Egito para conhecer fazendas produtoras de algodão, beneficiadoras e o laboratório de análise de fibras da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Organizada pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), a Missão é uma das ações do programa Cotton Brazil, que congrega também a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Começa hoje, em Ilhéus, a Feira do Livro da Casa de Sá Barretto (FLICSB), com a expectativa de reunir até domingo uma média de 500 visitantes por dia. O evento tem a proposta de promover obras literárias, consolidar parcerias e reforçar os espaços de circulação de livros. Com diversas ações na programação a feira conta com o apoio, dentre outros, do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul, da Secretaria de Cultura de Ilhéus.