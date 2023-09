Bahia vai debater economia do futuro

Ativistas do “Movimento Reinventando Futuros” estão organizando para dezembro um encontro futurista em Salvador para debater aspectos relacionados a economia com proposta de sustentação.

A ideia é consolidar a reunião na capital baiana com periodicidade anual, circulando também entre outros municípios do Nordeste com capacidade de mobilizar recursos da cidadania.

O projeto da programação de estreia agradou ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, pois implica, como efeito, na realização do I Fórum Nordeste de Economia Circular.

- Estamos recepcionando e acolhendo a proposta, que é interessantíssima e dialoga com o programa de governo de Jerônimo Rodrigues, por isso reuni um time de peso para discutir a iniciativa”, afirmou, em linguagem de futebol, o secretário.

Para Angelo Almeida, a Bahia é o local certo para a realização do encontro por ser destaque nacional na produção de energias renováveis, portanto, sintonizado com as perspectivas de desenvolvimento sem ameaçar o planeta.

O secretário de Desenvolvimento Econômico citou o fato de a Bahia liderar a produção de energia por vento (eólica) além de pioneira no investimento em hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro, por reduzir o carbono.

Utilizando-se do jargão apropriado a este campo da ecologia aplicada aos negócios, Angelo Almeida lembrou o fato de a “logística reversa” ter uma política definida pelo governo baiano.

Com a implantação deste sistema, será possível viabilizar a coleta e restituição de resíduos, evitando acúmulo de lixo e, ao invés, ampliando a oportunidade de produção de energia e aproveitamento de descartes.

Alerta do Sebrae aos MEIs



Os microempreendedores individuais com pendências junto à Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional podem ser excluídos do Simples Nacional a partir deste mês.

O CNPJ continuará ativo, mas o empreendedor perderá o benefício de recolher o tributo em valores fixos mensais, ampliando as dificuldades para o próprio negócio.

Os alertas vêm sendo emitidos pelo Sebrae-Bahia para a rede de micro inscritos com endereço eletrônico cadastrado, mas é possível fazer um acordo para pagamento no dia 29 de setembro a fim de evitar complicações.

Defensoria em debate

A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia (ADEP-BA) e a deputada estadual e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), Maria del Carmem, vão promover no próximo dia 18 de setembro debate público com o tema “Defensoria Pública da Bahia: Valorização, Autonomia e Acesso à Justiça”, na Sala das Comissões da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), às 14h. O evento é uma intervenção político-formativa, que visa ao debate de questões elementares para o fortalecimento da Defensoria Pública da Bahia.

POUCAS & BOAS

- O 2º Cicloturismo de Alagoinhas tem a expectativa de reunir hoje mais de quatro mil pessoas. A concentração será na frente do Colégio Dínamo às 6h30, com largada e chegada na praça dos Esportes. A trilha em meio da natureza tem 35 km e diversos pontos de apoio. Com programação o dia todo, a realização é da União de Ciclistas de Alagoinhas, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

- A 42ª Exposição e Feira de Negócios de Itabuna (Expofenita) e a 40ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador termina hoje no Parque Antônio Setenta com as etapas finais das provas dos Três Tambores, do Rodeio de Touros e shows musicais. O evento foi aberto dia 13 e contou com competições envolvendo cavalos Mangalarga Marchador, e Leilão de Gado, atividades de recreação infantil e escolha da rainha da festa.