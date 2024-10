Baianidade resiste no olhar de Armando

Armando Corrêa Ribeiro - Foto: Divulgação

Já vai longe o inesquecível dia quando Armando CR ganhou do avô uma máquina de tirar retrato, mas parece ter sido agora o momento sublime de ter entrado precocemente, ainda criança, no mundo mágico de “escrever com a luz” (fotografia).

A temporalidade afetiva faz coincidir com o tempo presente a surpresa de 72 anos atrás, no relato do fotógrafo, já na oitava década de existência.

Melhor para a memória da civilização baiana, pois Armando CR vai lançar seu primeiro livro, “Os Baianos”, com registros preciosos da nossa gente, principal alvo das lentes, no olhar ambivalente da criança e do veterano fotógrafo, misturados em um só ser apaixonado pela Boa Terra.

A estreia, aos 80 anos de vida, está marcada para o dia 18 de outubro, das 17 às 20h, na Galeria 92, no bairro do Rio Vermelho.

– Tenho mais de 200 mil arquivos de imagem, sobretudo registrando a essência da baianidade, e o trabalho serve para demonstrar que, apesar das mudanças dos últimos anos, a substância do baiano permanece inalterada, basta verificar os gestos, sorrisos e jeitos de ser expostos nas fotografias – afirma Armando.

Uma exposição fotográfica com imagens do livro ficará disponível para visitação do público, com acesso gratuito, na mesma galeria 92, até 18 de dezembro.

Não se pode acusar Armando de ter deixado de dar oportunidade a muitos outros países do exterior para tentar derrotar a invicta Bahia em seu peculiar perfil imantado de alegria, fé, amor e resiliência.

A mais recente coleção de visitas incluiu Índia, Butão, Vietnã, Miamar, Camboja e Bali, no entanto, é a Bahia a paixão imorredoura do sobrinho do rubro-negro histórico Jorge Corrêa Ribeiro, um dos responsáveis por profissionalizar o Vitória em 1953.

Dia das Crianças no MAC

Eliana Oubiñas, a gestora da Editora Pé de Pitanga, estará presente no Dia das Crianças do Museu de Arte Contemporânea, na Graça, neste sábado, das 15 às 18 horas, em atividades recreativas gratuitas misturando literatura infanto-juvenil a contação de histórias e sessões de autógrafos em lançamento de livros. A editora tem lançado livros como “As lentes mágicas”, aproximando leitoras e leitores do mundo da medicina dos olhos, de autoria de Carolina Daltro; “O colo da vovó”, com edição em braille, de autoria de Carina Layola; e três títulos de Eliana Oubiñas, “Xi...o que era mesmo?”; “Animacrópole” e “Os sons da esperança”.