Balcão Solidário vai apoiar os refugiados

Os imigrantes e refugiados terão um ponto de apoio permanente, por meio do Balcão Solidário, para onde devem dirigir-se as pessoas em busca de acolhimento em Salvador, mundialmente famosa pelas vocações da misericórdia e hospitalidade.

O anúncio da criação do centro de apoio a quem chega corrido de guerras, fome ou perseguição política partiu da cientista política e pesquisadora Mariângela Nascimento.

A coordenadora do Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados da Universidade Federal da Bahia (Namirufba) antecipou, como primeira função do Balcão Solidário, a comunicação sobre os direitos correspondentes à leis internacionais.

– O Balcão Solidário vai informar ao migrante sobre as competências dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, de acordo com as demandas requeridas – disse Mariângela Nascimento.

Também serão responsáveis os servidores do órgão pela mobilização de recursos para oferecer orientação jurídica, visando a regularização documental das novas moradoras e moradores da cidade.

Em caso de necessidade, serão também encaminhadas as pessoas para os órgãos públicos, conforme a demanda apresentada, além de indicar ofertas de cursos de língua portuguesa e de aprendizado de ofícios.

INAUGURAÇÃO – Planejado em associação por órgãos públicos, universidades, agências internacionais e organizações da sociedade civil, o Balcão Solidário deverá ser inaugurado ainda este semestre, mas ainda sem data definida.

Emancipação de Itabuna

Os 112 anos de emancipação política de Itabuna foram comemorados ontem com programação religiosa. Uma missa na catedral de São José reuniu autoridades, religiosos e cidadãos, sob a presidência do bispo local Dom Carlos Alberto dos Santos. O restante dos festejos programados foram adiados por causa do luto vivido na cidade pela morte do ex-prefeito Fernando Gomes.

Preparação à Romaria

Em Bom Jesus da Lapa foi aberta a novena preparatória para a 331ª Romaria, que atrai milhares de peregrinos para a cidade até o próximo dia 6 de agosto, principal data dos festejos no santuário de pedra.

Livro sobre o CAV

De várias maneiras se diz algo ou alguém, seja pessoa, coisa ou agremiação, multiplicando-se esta pluralidade de olhares, quando trata-se de uma instituição do porte do Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia. Esta diversidade de interpretações poderá ser bem representada pela coleção de mais de 100 crônicas reunidas no livro “Colégio Antônio Vieira: pouco mais que cem anos. Outras cem histórias e ainda sem censura”.

Com lançamento nesta sexta-feira, às 19h30, no pátio chamado “telheiro” pelos veteranos, a publicação é uma iniciativa da associação de ex-alunos do colégio. A noite de autógrafos será no cenário de tantas histórias narradas por personalidades dos cenários empresarial, político e cultural, no livro adquirido hoje ou pedido por mensagens ao e-mail [email protected]

– Para totalizarmos os 104 textos, envolvendo 110 antigos alunos, imaginem quantos contatos foram realizados. Talvez uns 400 ex-alunos tenham sido procurados – afirmam os organizadores.

O trabalho teve a coordenação do engenheiro Geider Marques, em parceria com o analista de sistemas Márcio Fonseca, dois destacados “vieirenses”, ao dirigirem hoje a associação de quem teve sua formação aprimorada no colégio. Também os ex-alunos Francisco da Costa Pinto e José Enrique Barreiro assinam na condição de organizadores do trabalho histórico.

POUCAS & BOAS

- Os responsáveis pela Coleção Bardos Baianos, projeto editorial que já lançou oito das 27 antologias previstas com alcance em todo o território estadual, participam hoje da 18ª OffFlip. O evento virtual faz parte da programação híbrida da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).