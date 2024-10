Banda Zion celebra 25 anos no Festival

Festival de Lençóis de 2019 - Foto ilustrativa - Foto: THIAGO DEL REY / Divulgação

A comemoração pelos 25 anos do Festival de Lençóis, programado para 10 a 12 de outubro, coincide com o aniversário da principal banda da Cidade-Patrimônio, também fundada exatamente há duas décadas e meia.

Foi também pouco antes da virada do século a primeira apresentação da Banda Zion, iniciativa do professor Beto, ao voltar da Inglaterra, unindo-se ao irmão Jair Roots, Tonho, White e Fininho para criar a banda mais querida da Chapada Diamantina, encarregada este ano de fechar o festival, à zero hora do dia 13.

A presença de Daniela Mercury, do Rappa Marcelo Falcão, Jau, grupo SambaiaNa, Ricardo Chaves, Márcia Freire e Gerônimo Santana acrescentam os bons motivos para antecipar os pedidos de reserva nos 100 meios de hospedagem da cidade, com expectativa de superlotação.

A Banda Zion vem resistindo, ao manter o repertório compartilhado por gerações, não raro reunindo avós, filhos e netos, para cantar sucessos diamantinos como “Vento”; “Aposentadoria”; “Caminhos de pedra” e “Carne negra”, entre outros preservados na memória afetiva de lençoenses.

- Estamos acrescentando canções históricas da nossa música popular, como A palo seco, de Belchior, O Beco, do Paralamas, mais duas de Alpha Blondy, preservando nossa proposta rítmica baseada no reggae”, afirmou o professor Beto.

A Zion cresceu e conta hoje com o baterista Marquinhos, em lugar de Fininho, da formação original; tem o tecladista Darlan e investiu em sopro, com o saxofonista Rafa e o trompetista Washington.

Permanecem do time pioneiro de 25 anos atrás, o contrabaixista White (Branco), o guitarra-base Tonho e o guitarrista solo e vocal Jair Roots, irmão do vocal Beto “Zion”.

Terço das rosas no Imbuí

O movimento Terço dos Homens promove hoje, às 19 horas, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Imbui, o encontro “terço das rosas”. Depois da missa oficiada pelo padre de pré-nome Jaime, cada fiel presente à igreja vai rezar uma ave-maria e oferecer uma rosa aos pés da imagem de Nossa Senhora. O objetivo é o de fortalecer a fé entre os adeptos do catolicismo, ao renovarem a devoção à padroeira do Brasil, preparando-se para a festa do dia 12 de outubro. Embora organizado pelos integrantes do Terço dos Homens, com fiéis do sexo masculino, o encontro é aberto a mulheres e a pessoas de outros credos e até agnósticos.