“Bate coração” no Dia do Médico

- Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O coordenador do Centro de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Santa Isabel, Dr. José Carlos Raimundo Brito, será um dos homenageados pela Associação Bahiana de Medicina (ABM), ao comemorar a veneranda instituição a passagem de seus 82 anos.

Cai no Dia do Médico, 31 de outubro, a cerimônia organizada para outorgar a comenda do Mérito Médico, nas categorias “associativo”; “acadêmico”; “dedicação ao interior da Bahia”; “atuação no sistema SUS” e “in memoriam”, em honra ao legado de um saudoso profissional da arte de Asclépio.

- O diploma do mérito médico é dedicado aos profissionais que honram a medicina e exercem a profissão com respeito aos princípios éticos, servindo de inspiração para os colegas e para as gerações futuras de médicos”, explicou o presidente da Associação Bahiana de Medicina, Dr. Robson Moura.

Homenageado Dr. José Carlos Brito como “médico associativo”, faltariam tintas, no caso de tentar-se imprimir o minicurrículo do cardiologista formado em 1976.

Para comprovar a acertada escolha da ABM, basta lembrar a trilha de dr. José Carlos, ao presidir o Clube dos Médicos, Sociedade Bahiana de Cardiologia e a própria associação, a prestar-lhe a devida homenagem na quinta-feira, à noite.

Ganhou projeção nacional a liderança do médico, no movimento para conquistar a classificação dos procedimentos por parte dos planos de saúde, beneficiando, assim, a cidadania com a transparência no trato com as empresas.

Também serão homenageadas Ilsa Prudente (Dedicação à População Usuária do SUS), João Batista de Cerqueira (População do Interior da Bahia), Luiz Antônio Rodrigues de Freitas (Acadêmico) e Augusto Márcio Coimbra Teixeira (In Memoriam).

Celebrando Cyro de Mattos

A Academia de Letras da Bahia (ALB) promove nesta quinta-feira, uma nova etapa do Projeto Poesia na Academia, homenageando, desta feita, a figura do grande escritor nascido em Itabuna, no sul do Estado, Cyro de Mattos. Coordenado pela acadêmica e professora Heloísa Prazeres, o Poesia na Academia terá transmissão ao vivo, no YouTube da ALB, às 19 horas, sem necessidade de pedir inscrição. Os poemas de Cyro de Mattos serão lidos por Raquel Rocha, presidente da Academia de Letras de Itabuna (Alita); Marina Moreno, comunicóloga e pesquisadora; e Patrícia Si Barreto, gestora e produtora cultural.