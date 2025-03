Boas razões para as mulheres lutarem

Encontro será amanhã, das 13 às 18 horas - Foto: Reprodução | Freepik

Por que é importante que as mulheres residentes na Bahia participem da 1ª Audiência Pública Mulheres e Cidadania?

Foi bem assim, sem medo de procurar uma boa razão para promover o encontro, que a turma de Simone de Beauvoir vem divulgando a audiência pública a ser realizada na Escola Judiciária Eleitoral da Bahia.

O encontro será amanhã, das 13 às 18 horas, presencialmente no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia e virtualmente pela plataforma zoom, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

E para não deixar sem ao menos uma tentativa de resposta, a professora Maria Salete da Silva dá não apenas um razão, mas oferece uma mão de motivos para as baianas não deixarem de ir ao evento.

– O Brasil é um país com baixo número de mulheres na politica institucional. Há uma sub representação feminina nos espaços de poder e decisão, e quando pensamos nas mulheres dos grupos historicamente discriminados, como negras, indígenas, trans e outras, o déficit de representação é ainda mais gritante – apontou a primeira razão a professora da Ufba.

Por outro lado, acrescenta Maria Salete, “também somos um país que apresenta elevados índices de violência contra as mulheres, inclusive violência política de gênero, o que nos afasta (ou vulnerabiliza) ainda mais das disputas eleitorais e dos cargos eletivos, sobretudo os mais importantes no âmbito dos três poderes estatais”.

Em face disto, os movimentos de mulheres, enquanto sociedade civil organizada (isto é, os coletivos, as ONGs, os grupos de pressão, etc) vivem denunciando os privilégios masculinos e a cultura elitista, patriarcal, racista e heteronormativa que grassa nas agremiações partidárias.

Talento na matemática

O estudante olímpico em matemática Leonardo da Silva Lopes vai representar a Bahia na seleção brasileira de excelência acadêmica, cujo rigor nos critérios é por todos reconhecido. Leonardo será um dos titulares do Centro de Desenvolvimento da Matemática e das Ciências.

A renovação de talentos, com a identificação dos melhores nas categorias de base das escolas, continua com a oferta de cursos de matemática, inteligência artificial, probabilidade, gramática, literatura e redação. Os cursos tiveram professores reputados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e outras de nomeada.

POUCAS & BOAS

Com o tema ‘A Extensão Universitária na Uefs: contribuições e perspectivas para a Agenda do Desenvolvimento Sustentável’ começa amanhã a 18ª Jornada de Extensão da instituição, com encerramento na quarta-feira. A abertura está programada para as 14h, no módulo 1 do campus universitário, com a palestrante convidada, professora doutora Ilka Serra, pró-reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual do Maranhão (Proexae-Uema).

As ações para a preservação e valorização do Centro Histórico de Barreiras estarão em debate amanhã, durante a primeira Audiência Pública deste ano na Câmara Municipal. Com início às 19h, o encontro foi proposto pelo Poder Legislativo e será aberto com o painel sobre a importância histórica e cultural desta região da cidade. Na sequência será apresentado um diagnóstico da situação atual e os desafios na preservação, e por fim, um debate sobre segurança e infraestrutura que vai abordar os problemas, impactos e soluções.

Em Morro do Chapéu um encontro estratégico debateu esta semana a atualização do Plano Municipal de Turismo, com a participação de representantes de restaurantes, hotéis, condutores turísticos, sociedade civil e do poder público, bem como do Conselho Municipal de Turismo. Organizado pela Secretaria de Cultura, no evento foi analisado o atual cenário e foram discutidas sugestões para ações eficientes e sustentáveis com fortalecimento da economia e valorização dos atrativos naturais e culturais.