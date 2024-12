Calendário 2025 destaca as pretas

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mães Stella, Ana, Márcia, Carmem, Filhinha, ebomi Nice, Negra Jhô, Vovó Cici de Oxalá, Edvana Carvalho, Luedji Luna e a presidenta da Associação de Baianas de Acarajé Rita Santos estão entre as homenageadas na nova edição do Calendário 2025, a vigésima-terceira assinada e distribuída pelo M.E. Ateliê de Fotografia.

O objetivo do trabalho desenvolvido pelo profissional de fotografia Mário Edson é o de reverenciar mulheres pretas, “um time de peso e responsabilidade”, conforme o convite para o lançamento programado para o dia 12, próxima quinta-feira, na Ladeira do Boqueirão, número 6, Santo Antônio Além do Carmo.

Produzido em papel, montado artesanalmente sobre uma base fixa, o calendário segue sua milenar utilidade da consulta rápida à ordem das datas e dos meses, sem precisar recorrer a meios digitais, embora as fotos das homenageadas estejam disponíveis na internet.

Quem aparecer no lançamento, pode levar gratuitamente seu exemplar do inusitado produto cultural, capaz de unir a praticidade do cotidiano à reverência a mulheres pretas reconhecidas por sua dedicação ao combate ao racismo e redução às desigualdades.

– O nosso calendário anual tinha a curadoria do saudoso professor José Antônio Saja, que deixou seus ensinamentos, continuando a ser um parceiro na orientação do trabalho, mesmo aparentemente ausente – afirma o autor, idealizador e gestor, Mário Edson.

Em uma das intervenções de Saja, o profissional de fotografia chegou a produzir calendários com temas diversos, como Caminhos de Santiago, Cuba, México e Janelas europeias, mas terminou voltando ao conceito original de “baianidades”.