Campanha cuida de entregadores | A TARDE

A proteção da vida no trânsito, reduzindo os sustos e a poluição sonora, por conta da necessária cautela de motociclistas responsáveis por entregas de mercadorias, ganha reforço graças a uma campanha comunicacional.

Em vários pontos da cidade, serão distribuídos adesivos para aplicação nos veículos, alertando, para importância de observar melhor a passagem das motos, em um bom primeiro passo visando alcance ao aprimorar-se a legibilidade das mensagens.

A velocidade e a “costura” comumente verificadas na condução sobre duas rodas consagrou o apelido “cachorro-louco” para estes milhares de profissionais de direitos restritos, forçosamente tornados “empreendedores”, muito deles por deliberação própria.

Nesta etapa em Salvador serão distribuídos 4 mil adesivos, destacando cinco frases de apelo para os motoristas considerarem a possibilidade de evitar disputar espaço ao dirigirem veículos de mais de uma tonelada.

Mensagens – Algumas delas são: “Este entregador é meu pai! Cuide dele no trânsito”; “Motorista, evite acidentes! Entregador trabalhando”; “Motorista fique on! Cuide do entregador no trânsito”.

Mas há também mais duas frases, nesta perspectiva de tentar reduzir a violência: “Atenção Motorista! Cuide do trabalhador motociclista!”; “Minha família me aguarda! Cuide deste trabalhador no trânsito”.

O trabalho conta com equipes da Universidade Federal da Bahia, agregando ao cuidado com a vida, a participação da produção acadêmica no cotidiano, além-muro das Casas do Saber, fortalecendo o vínculo com o mundo que existe.

Sabores e sons amadianos

Comida e música. Os prazeres dos sentidos unem-se às delícias das belas artes da escrita do Amado Jorge, em duas programações, na casa onde morou o escritor com Zélia Gattai e o mascote Fadul. “Amadas canções” e “Diálogos amadianos” vão acontecer na próxima semana, na terça e na quinta. O passeio musical pela vida e obra de Jorge Amado trata-se de uma jornada, com toda paixão e poesia, em apresentações da dupla formada pela neta do escritor, Maria João Amado, e Guida Moira. O show vai misturar o efeito das músicas em parceria de Jorge Amado com Dorival Caymmi e compositores de seu compadrio mais afetuoso.

Dia do ex-aluno no CPM

O CPM – Colégio da Polícia Militar comemorou o “Dia do ex-aluno” com solenidade que homenageou, entre outras personalidades, o ex-presidente da Associação de Pais e Mestres, Carlos Hupsel de Oliveira, que recebeu a Medalha de Amigo do CPM – Dendezeiros. O evento ocorreu na Vila Policial Militar do Bonfim e teve a presença de autoridades estaduais. O homenageado expressou seus agradecimentos pela honraria, destacando que naquele local de formação de jovens se cultiva o dever, a honra e a retidão. “Como diz o hino, houve fortalecimento dos laços que me unem à Polícia Militar, proclamando os seus valores e enaltecendo seus feitos e sua história”, afirmou Hupsel.