Cardápio especial no circuito da Ceasinha | A TARDE

Percorrer um mercado pode trazer grandes e boas surpresas, como é a proposta do roteiro programado para hoje e amanhã no Mercado do Rio Vermelho, o “Ceasinha”. Hoje, feriado da República, e amanhã, 16, é dia de curtir o “Melhor do Mercado”, a partir das 15h, quando ocorre simultaneamente o “Mesa ao Vivo Bahia”, um cardápio variado a prometer delícias de pratos especiais.

É uma forma especial de “pescar” detalhes e curiosidades do conjunto de estabelecimentos capazes de unir a contemporaneidade aos hábitos ancestrais e mais divertidos do relacionamento com os fregueses.

A começar pela própria expressão, pois em Salvador, freguês é tanto quem compra como quem vende, a verificar na visita aos boxes, onde serão oferecidas degustações da arte culinária e mimos especiais aos visitantes.

O incentivo à circulação dos participantes no mercado vai revelar a diversidade do lugar, além do endereço de fácil acesso, com trânsito mais tranquilo devido ao feriado no meio de semana.

Flores, artesanatos, peixes, produtos derivados de leite são opções para se tocar com os olhos ou assimilar pelo tato e pelo paladar, envolvendo os sentidos capazes de gerar ideias claras e distintas sobre como é a vida dentro do mercado.

- Receber o evento ‘Mesa ao Vivo’ aqui na Ceasinha é de extrema importância, um projeto grandioso do 'Prazeres da Mesa'. Tivemos o privilégio dessa 8ª edição acontecer aqui, atraindo público de várias regiões e divulgando o que temos de melhor na culinária, produtos de toda a Bahia. Estamos esperando todos vocês para se deliciar com o que temos de melhor - convida Dionizio Rios, conhecido como "Alemão" da Ceasinha.

Assessorias em debate

Reunir 250 jornalistas, estudantes de jornalismo e professores não é fácil nem frequente, tornando o 22º Encontro Nacional de Assessorias de Imprensa uma boa razão de formar crença no avanço da organização da categoria. O simpósio começa amanhã e segue até domingo, com expectativa de lotação das dependências do Hotel Sol Victoria Marina. Organizado pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba), o encontro conta com patrocínio do governo estadual, por meio das secretarias de Comunicação e de Turismo, e tem também a participação da Associação Bahiana de Imprensa.