Cáritas Nordeste defende infância | A TARDE

De hoje até sexta-feira, a Cáritas Brasileira Nordeste 3 promove um seminário interestadual, em Salvador, a fim de incentivar a busca de meios eficientes de enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes.

O congresso vai unir comitê estaduais de enfrentamento a violência sexual na Bahia e em Sergipe, viabilizando o debate entre agentes de defesa dos direitos humanos nos dois estados.

O absurdo da violência, em si, já faz brotar indignação, impulsionada pelo viés de gênero, alcançando a média de nove entre dez meninas violentadas em sua própria residência, muitas vezes pela figura do pai, padrasto ou irmão.

A programação, disponível pela internet, inclui palestras e debates durante três tardes consecutivas, entre 14h e 18 horas, de hoje a sexta, no Centro Pastoral da Ação Social Arquidiocesana (ASA), no bairro do Garcia.

– Teremos mesas para discutir, entre outras coisas, o orçamento público para o enfrentamento à violência sexual nos estados da Bahia e de Sergipe; e a situação da política de atenção e acolhimento às vítimas – anunciou Inéria Santos, uma das integrantes da organização Cáritas.

Análise – A emergência do assunto se pode verificar em uma análise qualitativa, mesmo a mais breve, a partir dos números de quase 40 mil denúncias de abuso com 42 mil violações confirmadas contra crianças e adolescentes no país somente no ano passado. Estas estatísticas têm alta probabilidade de impacto de subnotificação porque o preconceito, a discriminação e o temor de as vítimas serem reconhecidas é ainda maior em relação à vontade de punir os infratores.

“O empresário quer reduzir o que ele paga. Ele vai transformar isso em empregos novos? Ele vai transformar isso em aumento do salário? (...) Desoneração, do jeito que eles querem, é só para aumentar o lucro”

LULa,presidente, em entrevista a emissoras de rádio, sobre a desoneração da folha de pagamento

Ditadura nunca mais

O segundo dia da Semana da Memória do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) começou com o debate sobre “Ditadura Militar: conhecer para não repetir”. A palestra foi aberta pelo membro da Comissão de Memória do Judiciário baiano e Ouvidor Judicial da Corte, Desembargador ?Lidivaldo Reaiche. ?

- A ditadura militar atingiu a Justiça baiana como um todo”, disse o Desembargador e pesquisador Lidivaldo Reaiche, ?rememorando os reflexos do regime. Na sequência, a palestra foi conduzida pelo Presidente do Grupo Tortura Nunca Mais na Bahia, Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Professor Joviniano Soares de Carvalho Neto.

POUCAS & BOAS

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) realiza hoje o lançamento da campanha ‘Eu viro Carranca para defender o Velho Chico’ a partir das 15h, no Hotel Bahia Mar, no Jardim de Alah. A campanha é desenvolvida anualmente e tem o objetivo de visibilizar um tema de relevância para o contexto de proteção do rio, e que seja abraçado pela comunidade da bacia hidrográfica de forma geral. Com o tema ‘Velho Chico. Revitalizar o Rio, preservar riquezas’, o foco da iniciativa volta os seus esforços para a revitalização.

Em Sento Sé será realizada nesta quarta-feira uma audiência pública para debater a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no município, com início às 8h no auditório da Câmara de Vereadores. Com organização da Secretaria Municipal de Administração e da Gerência de Cultura, o encontro tem parceria com o Conselho Municipal de Cultura.

A primeira edição da Feira de Saberes e Sabores do Projeto Mulheres Produtoras será encerrada hoje na praça 12 de Outubro, em São Sebastião do Passé, com participação de nove grupos locais e de Santo Amaro, através de exposição e venda de produtos artesanais, doces, pães, salgados, hortaliças dentre outros produtos da economia criativa. Desde ontem acontecem oficinas gratuitas sobre produção de sabão, velas aromáticas, minhocultura e produção de sabonete artesanal, bem como apresentações musicais. O evento foi desenvolvido pela Bracell em parceria técnica com a Humana Brasil e conta com apoio da prefeitura local.

