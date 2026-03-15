Caxixis tem potencial para atrair até 100 mil
Confira a coluna Tempo Presente deste domingo, 15
Realizada com apoio do governo do estado, a Feira dos Caxixis poderá alcançar a marca dos 100 mil visitantes, nos quatro dias da maior exposição de artesanato ceramista do mundo, de 2 a 5 de abril, no município de Nazaré das Farinhas, no Recôncavo.
O período coincide com os feriados da Paixão de Cristo, Sábado de Aleluia e a Páscoa, inspirando a criação de peças com base nesta Semana Santa dos católicos.
Os caxixis são objetos decorativos, religiosos e utilitários; vasos, luminárias, imagens de santos, quartinhas, talhas; grandes potes tradicionais usados para armazenar, transportar e manter a água fresca; travessas, panelas e moringas.
É tudo feito do mesmo barro do qual Deus teria criado o Homem, como se pode ler no livro do Gênesis, onde se encontram as narrativas tidas como sagradas para os adeptos da religião judaico-cristã.
Caxixi é como acostumou-se denominar esta arte, única e autêntica, produzida em Maragogipinho, distrito de Aratuípe, vizinha a Nazaré das Farinhas, onde ocorre a maior feira de artesanato de que se tem notícia.
Não se sabe exatamente o ano em que os artesãos passaram a mostrar e vender seus caxixis, mas seguramente lá se vão três séculos de arte e religiosidade capazes de atrair milhares de visitantes.
– Estamos preparando mais uma edição histórica, com programação diferenciada, honrando com o nosso compromisso de valorizar e potencializar os artistas locais e regionais – afirma o prefeito de Nazaré, Benon Cardoso.
Durante os quatro dias da feira, as milhares de peças de barro, únicas e autênticas, são espalhadas pelas praças Dr. Alexandre Bittencourt e Coronel José Bittencourt, criando um espetáculo do qual só se pode definir pela maravilhosa arte dos caxixis.
O que poderia ser feito é desregulamentar o trabalho. Se a pessoa quiser trabalhar 2h, trabalha; se quiser trabalhar 10h, trabalha. O governo não pode dizer: fique em casa dois fins de semana seguidos
Regata em Candeias
Mais de 50 veleiros são esperados na Enseada de Caboto, em Candeias, para a I Regata do Museu Wanderley Pinho, no dia 21. A prova terá equipes mistas e femininas, com premiação especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Crianças da Escola de Vela do Aratu Iate Clube também participam em veleiros da classe Optimist. A regata integra o Encontro Náutico-cultural do museu, reaberto em dezembro após recuperação do acervo histórico. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, em parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia e a Trevo Produções.
POUCAS & BOAS
- Em Castro Alves termina hoje a 6ª edição da Feira Literária do Poeta (Flipo) que desde quinta-feira movimenta a cidade, com o tema ‘Uma câmera na mão, um livro na cabeça: a literatura como revolução’, em homenagem do cineasta baiano Glauber Rocha. Com shows, palestras, debates e lançamentos, o evento conta também com a feira criativa Mercado Iaô Itinerante, na praça Dionisio Cerqueira, reunindo 50 empreendedores do Estado.
- Um sistema desenvolvido por professores e estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) em Guanambi, modernizou o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município. Utilizado desde o início de março pela Central de Regulação Médica, o Sistema Integrado de Regulação e Urgência em Saúde (Sirus) é uma plataforma digital que substitui o registro em papel e integra as informações de atendimento em um único sistema. O aplicativo é um dos resultados de convênio assinado entre o Fundo Municipal de Saúde e o IF Baiano.
- As inscrições para o Desafio Liga Jovem, competição nacional de empreendedorismo educacional promovida pelo Sebrae, estão abertas até 28 de maio. Voltada para estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Técnico, a iniciativa estimula o desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios da sociedade, brindando os melhores com prêmios e participação em missões técnicas nacionais e internacionais. Gratuitas, as inscrições podem ser feitas pelo portal oficial do Desafio Liga Jovem.
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