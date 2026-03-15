Caxixis tem potencial para atrair até 100 mil

O período coincide com os feriados da Paixão de Cristo, Sábado de Aleluia e a Páscoa, inspirando a criação de peças com base nesta Semana Santa dos católicos - Foto: Divulgação/Ascom Setur-BA

Realizada com apoio do governo do estado, a Feira dos Caxixis poderá alcançar a marca dos 100 mil visitantes, nos quatro dias da maior exposição de artesanato ceramista do mundo, de 2 a 5 de abril, no município de Nazaré das Farinhas, no Recôncavo.

O período coincide com os feriados da Paixão de Cristo, Sábado de Aleluia e a Páscoa, inspirando a criação de peças com base nesta Semana Santa dos católicos.

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Os caxixis são objetos decorativos, religiosos e utilitários; vasos, luminárias, imagens de santos, quartinhas, talhas; grandes potes tradicionais usados para armazenar, transportar e manter a água fresca; travessas, panelas e moringas.

É tudo feito do mesmo barro do qual Deus teria criado o Homem, como se pode ler no livro do Gênesis, onde se encontram as narrativas tidas como sagradas para os adeptos da religião judaico-cristã.

Caxixi é como acostumou-se denominar esta arte, única e autêntica, produzida em Maragogipinho, distrito de Aratuípe, vizinha a Nazaré das Farinhas, onde ocorre a maior feira de artesanato de que se tem notícia.

Não se sabe exatamente o ano em que os artesãos passaram a mostrar e vender seus caxixis, mas seguramente lá se vão três séculos de arte e religiosidade capazes de atrair milhares de visitantes.

– Estamos preparando mais uma edição histórica, com programação diferenciada, honrando com o nosso compromisso de valorizar e potencializar os artistas locais e regionais – afirma o prefeito de Nazaré, Benon Cardoso.

Durante os quatro dias da feira, as milhares de peças de barro, únicas e autênticas, são espalhadas pelas praças Dr. Alexandre Bittencourt e Coronel José Bittencourt, criando um espetáculo do qual só se pode definir pela maravilhosa arte dos caxixis.

O que poderia ser feito é desregulamentar o trabalho. Se a pessoa quiser trabalhar 2h, trabalha; se quiser trabalhar 10h, trabalha. O governo não pode dizer: fique em casa dois fins de semana seguidos Eduardo Peres, CEO da Multiplan, sobre a proposta de acabar a escala 6x1

Regata em Candeias

Mais de 50 veleiros são esperados na Enseada de Caboto, em Candeias, para a I Regata do Museu Wanderley Pinho, no dia 21. A prova terá equipes mistas e femininas, com premiação especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Crianças da Escola de Vela do Aratu Iate Clube também participam em veleiros da classe Optimist. A regata integra o Encontro Náutico-cultural do museu, reaberto em dezembro após recuperação do acervo histórico. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, em parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia e a Trevo Produções.

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