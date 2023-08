César de Faria nas trilhas da liberdade

A produção de conhecimento legitimada na trajetória de conceituado criminalista e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) é o mais novo reforço em defesa do Estado Democrático e de Direito.

Está previsto para hoje, às 18h30, o lançamento do livro de César de Faria Júnior, “Caminhos da Liberdade”, com a palestra de quem assina o prefácio, Nabor Bulhões, na Faculdade de Direito da Ufba, seguida de noite de autógrafos e coquetel.

O autor, professor César de Faria Júnior, é um habitual colecionador de títulos, todos pela Ufba, destacando-se os de doutor em Direito Público e mestre em Direito Penal Econômico.

Não bastassem os lauréis, é preciso mencionar a condição de titular absoluto da cadeira número 4 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, dando sequência a ninguém menos de Ruy Barbosa, símbolo maior da consciência jurídica e do saber multidisciplinar.

– A seleção dos textos ocorreu ainda durante a pandemia, com a grande contribuição de A TARDE, considerando o fato de ser articulista do jornal há 35 anos, portanto, não foi nada fácil exercer a liberdade de escolher os caminhos para este livro – disse o autor, ao comentar a expectativa do lançamento de sua quinta lavra.

O trabalho do docente e jurista de nomeada já estaria, por si, justificado, no entanto, há mais: ao debruçar-se sobre o alcance da figura de presunção de inocência, contribuiu César de Faria para fortalecer os argumentos razoáveis, culminando na libertação do atual presidente Lula.

Nascido em 1964, sem tintas ideológicas a colorir seu destemido pensamento, César de Faria Júnior amplia sua contribuição para os novos rumos da história do País, ao formar crença na equidistância entre partidos.

Estaleiro Enseada

Uma visita técnica ao Estaleiro Enseada, em São Roque do Paraguaçu, Maragogipe, reúne hoje políticos baianos e representantes do Congresso Nacional e do Governo Federal.

O evento foi aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, através de iniciativa do deputado federal Jorge Solla (PT-BA).

A proposta visa aprofundar o debate para retomada de projetos que foram atingidos pela Lava Jato, a exemplo do estaleiro no Recôncavo da Bahia, que extinguiu mais de 7 mil empregos diretos, com forte impacto negativo no município e em seu entorno.

Um “comunista singular”

A proposta de oferecer maior visibilidade para exemplos virtuosos de seguidores dos revolucionários Karl Marx e Friedrich Engels, por si, já justificaria todo o cuidado e atenção com o lançamento da biografia do “comunista singular” Armênio Guedes.

O acertado epíteto cabe como luva no título do livro a ser lançado amanhã às 9 horas, entre os destaques da Feira Literária Internacional de Mucugê, na Chapada Diamantina.

A preciosidade escrita pelo jornalista paulista Mauro Malin pela editora Ponteio alcançaria estatuto próximo de ideia perfeita por ser Armênio Guedes filho de uma das preciosas joias da Bahia, em se tratando da beleza e da simplicidade mucugeenses.

Empenhou-se o professor de história contemporânea da Universidade Estadual do Sul da Bahia (Uesb) e deputado estadual José Raimundo Fontes em promover o lançamento na cidade-natal de um dos heróis da resistência.

O trabalho propõe uma dimensão robusta do protagonismo baiano na história recente, além de registrar episódios relacionados ao terrorismo de Estado, como no assassinato sob tortura do irmão Célio Guedes, pelos golpistas de 1964.

Corrida do Algodão 2023

A edição 2023 da Corrida do Algodão movimenta Luís Eduardo Magalhães hoje e amanhã, com a perspectiva de congregar os mais de mil atletas inscritos. A concentração, largada e chegada é na praça Dirceu Montani Filho, hoje a partir das 18h30 para crianças e pessoas com deficiência. Amanhã a programação começa às 17h30, com largada para adultos (5km e 10km) às 19h. A prova é realizada desde 2019 pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão.