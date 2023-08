Cidadania festeja Largo de Santana

Amanhã é dia de a cidadania comemorar os 56 anos de uma vitória histórica sobre a mecânica de mercado desprovida de práticas virtuosas: a criação de uma associação cultural no Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho, onde fazem ponto as competentes baianas do mais crocante acarajé.

O contexto híbrido do final de ditadura com mais uma luta pela redemocratização do país, em 1985, não garantia a preservação do importante paço civil, mas o grupo ambientalista Gérmen, liderado por José Augusto Saraiva, deu raça e mobilizou os moradores.

Até crianças participaram com desenhos exibidos em um mural, além da presença decisiva de estudantes de jornalismo da então Escola de Biblioteconomia e Comunicação (EBC), famosa por seu frondoso flamboyant, antes de virar a Facom de hoje.

Os 56 anos da Associação Cultural Beneficente Monsenhor Amílcar Marques serão tema de debate em ambiente digital, ampliando a conquista para a relevância do bairro do Rio Vermelho, última morada de Jorge Amado, Zélia Gattai e o cãozinho Fadul.

O amado Jorge recebeu a devida homenagem, em forma de um monumento, onde se vê a imagem do escritor em bronze, junto à Zélia e Fadul, sentado num banquinho de praça, por ter contribuído na resistência à ânsia de incorporação dos investidores.

O bate-papo entre pesquisadoras, ativistas e amigas e amigos do Rio Vermelho será no perfil do instagram @igrejinhadesantana, às 18 horas, oportunidade para incluir a célebre igrejinha como um marco da luta civil dos soteropolitanos.

Entre as convidadas, destaque para a pesquisadora Cristiane Sobrinho, doutora em antropologia pela Ufba e autora do dossiê de registro especial de tombamento da Festa de Yemanjá, realizada no local.

Ataques a animais

Entidades pródigas de Salvador vêm denunciando o avanço dos ataques a animais. Duas recentes ocorrências – furtos e maus tratos – verificadas em reincidente conjunto popular da primeira capital, revoltaram protetoras e protetores ligados ao movimento especista. Já se sabe a autoria dos ataques aos felinos da colônia Luiz Vilson Segundo. Embora possa acarretar em pena de detenção de cinco anos, a transgressão à lei tem por objetivo proteger a figura jurídica do “animal comunitário”. Segundo especialistas, a sensação de impunidade tem fragilizado o cumprimento da lei, de onde vem a necessidade de as autoridades apurarem firmemente tais crimes.

POUCAS & BOAS

‘Sonhos de viver’, do escritor baiano Aleilton Fonseca, é uma das obras que serão lançadas hoje, penúltimo dia da Feira Literária de Mucugê (Fligê), no espaço Casa das Editoras. A festa começou dia 16 e movimenta a cidade com shows, cinema e saraus. Hoje terminam alguns dos eventos da festa artística e cultural, como no Coreto Literário, no Espaço Cordel e Literatura Nordestina, na Casa Parceira Ateliê Silvio Jessé e na Galeria Arte & Memória, em Igatu. Amanhã ainda tem movimentação da Fligezinha e mesas de debate no Centro Cultural.

A 45ª Semana Espírita de Barreiras termina hoje com vasta programação. Às 9h começa o seminário ‘Reencarnação e os laços de família’, dirigido pela escritora espírita Eulália Bueno, de Santos (SP). A Jornada Jovem Espírita terá início às 15h e a palestra final, ‘Reencarnação: encontros e reencontros’ tema central do evento, será às 20h, com o palestrante Lacordaire Faiad, de Cuiabá (MT). Organizado pela União Espírita de Barreiras o evento acontece no auditório do Hotel Solar.

Na zona rural de Juazeiro começou ontem a XV Feira do Bode de Massaroca, com programação até amanhã. O evento reúne em torno de 300 cabeças de ovinos e caprinos de diferentes raças para exposição. Com gastronomia típica regional, a feira conta com os torneios de Pista e Leiteiro com envolvimento dos caprinovinocultores da região. A feira é coordenada pela Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (Adeap) em parceria com a Associação de Desenvolvimento e Ação Comunitária (Adac) e Comissão Comunitária Agropecuária de Massaroca (Acam).