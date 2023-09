Cinema revela berço do samba

Quais misturas de outros gêneros teria resultado no samba, um dos símbolos mais fortes entre as manifestações culturais brasileiras, e como foi criado o Ziriguidum, o balacobaco, o pagode e os diversos tipos deste ritmo campeão?

O resultado deste questionamento é o filme gênero documentário “Samba antes do Samba”, na tentativa de interpretar os processos de formação do ritmo mais representativo do Brasil.

Gravado em municípios do Recôncavo, pela produtora baiana Tem Dendê produções, a película tem a pretensão de revelar aspectos das misturas de outras cadências, frutificando no molejo típico das sambistas.

O protagonismo é todo de Santo Amaro da Purificação, pois as pesquisas confiáveis indicam ter sido esta cidade a maior fornecedora dos ingredientes melódicos capazes de produzir a receita internacionalmente compartilhada.

O cantor e compositor Roberto Mendes é o condutor do longa-metragem e empresta o título da canção homônima em parceria com Jorge Portugal, poeta e pessoa boa, já na dimensão do Orum.

Dirigido por Paulo Alcoforado, o filme mostra o rito da reza e as roda de chula e de samba em áreas remanescentes de quilombos em São Braz e Alto do Cruzeiro (Acupe), distritos de Santo Amaro.

- A tradição do que estamos chamando de Samba antes do Samba atravessa séculos de transformações e se lastreia no pacto coletivo dessas comunidades pretas santo-amarenses, tão bem expresso nas dinâmicas da roda de chula, mas também na modelagem de sua forma de reza, na extração do dendê, preparo e consumo de seus derivados, e na formação histórica da viola de percussão ferida”, revela o diretor Paulo Alcoforado.

O risco dos ultraprocessados

Comer frutas de época, sem defensivos agrícolas, verduras e proteínas com moderação, pode reduzir os danos para portadores de diabetes tipo 2 . Recente estudo publicado no Jornal de Nutrição Clínica dos Estados Unidos condenou, em ideia complementar, a ingestão de alimentos ultraprocessados como fator de risco de morte para este grupo.

- Os ingredientes principais desse tipo de alimentos fazem com que, frequentemente, eles tenham baixa qualidade nutricional, alta densidade energética, elevada quantidade de gordura, açúcar e sódio", explica a nutróloga Hilloa Rodrigues, ao tomar conhecimento do resultado da nova pesquisa.

POUCAS & BOAS

‘Feira dos Meus Olhos D’Água’ é o tema da Mostra Regional Coletiva em homenagem aos 190 anos de Feira de Santana. Aberta ontem no Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira, a mostra estará em cartaz até o dia 05 de outubro, com curadoria de Simone Rasslan em parceria com a equipe do Mac. Com a participação de 15 artistas feirenses, a programação inclui rodas de conversas, visitas guiadas e oficinas ministradas por artistas participantes.

O Curso Empreendedorismo Social promovido pelo Instituto Aiba em parceria com a Cargill e a prefeitura de Barreiras, teve ontem o primeiro encontro para os alunos da Escola Municipal Adroaldo Fernandes de Morais, localizada na comunidade de Cerradão. No total, 60 adolescentes com idades entre 14 e 16 anos participam do programa neste semestre, com duração de quatro meses. Eles terão aulas teóricas e práticas e receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 400.

Uma experiência desenvolvida pelas estudantes Eduarda Costa, Ana Gava, Geisiane Martins e Rayssa de Souza está possibilitando o acompanhamento remoto de propriedades físico-químicas da água como pH, temperatura e turbidez. Elas são alunas do Instituto Federal Baiano (IFBaiano), Campus Guanambi e contaram com a orientação do professor Woquiton Lima. O sistema Aquality, projetado para monitorar a qualidade da água de bebedouros públicos, pode ser adaptado para outras situações. A pesquisa contou com apoio do Centro de Estudos em Informática e Agropecuária (Ceteia).