Clube da Imprensa quer incentivar leitura | A TARDE

05 de junho de 2024

SALVADOR DIA DO LEITOR: BIBLIOTECAS SÃO IMPORTANTES FERRAMENTAS PARA O INCENTIVO À LEITURA Cerca de 800 bibliotecas entre 2015 e 2020 deixaram de existir no país, de acordo com um dado preocupante do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Na foto: Alguhns leitores foram conhecer a nova biblioteca Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE Data: 06/01/23 - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE