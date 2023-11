Comenda honra legado de Ruy Barbosa | A TARDE

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) recebe amanhã a Medalha Ruy Barbosa, honraria concedida anualmente a instituições de destaque em atividades de fortalecimento das multiculturas brasileiras.

A outorga é um dos momentos marcantes do seminário “100 anos sem Ruy: o homem e sua fundação”, realizado esta semana pela Fundação Casa de Ruy Barbosa, no Rio.

A convite da fundação, representará os filiados à ABI, o presidente da veneranda instituição, jornalista Ernesto Marques, colaborador de A TARDE, ao apresentar o programa de rádio “Isso é Bahia”, em parceria com Jefferson Beltrão.

Ernesto Marques tem sua palestra programada para hoje, ao abordar o legado do grande baiano conhecido como “Águia de Haia”.

A ABI partilha o significativo laurel com o esforço de A TARDE em preservar parte do acervo deixado por Ruy Barbosa na casa adquirida pelo fundador do grupo comunicacional, Ernesto Simões Filho.

O esforço em manter o endereço a título de eterna moradia simbólica da tradição cultural da Boa Terra tem o apoio do atual presidente, João de Mello Leitão, herdeiro desta melhor e mais longeva imprensa e de uma dedicação plena em defesa da memória do jornalista e jurista gigante.

O reconhecimento deve-se ao fato de a Bahia ter galgado o patamar de celeiro das letras, das artes e da intelectualidade, muito devido ao empenho do proprietário da maior biblioteca de que se tem notícia, notório orador, mas dizia ele mesmo, preferencialmente um jornalista.

Não se pode cogitar qualquer possibilidade de refutar, no ano do centenário de ausência do insígne Ruy, sua relevância, enquanto inteligência e capacidade de pensar ideias claras e distintas, de onde o mérito da outorga da medalha.

Baianas festejam no dia 25

A Associação das Bahianas de Acarajé, Mingaus, Receptivos e Similares (Abam) lançou a campanha “Faça uma baiana feliz” visando mobilizar recursos para a festa das profissionais do tabuleiro, no dia 25, estendendo-se até o dia seguinte. A ideia foi lançar no grupo de internet o convite para filiadas dispostas a vender “vouchers” a 10 reais a fim de serem trocados por acarajés, no dia 25, em dois pontos instalados em frente ao memorial sediado na Praça da Sé. Com o valor arrecadado, a presidente da Abam, Rita Santos, pretende recuperar parte dos equipamentos perdidos com o arrombamento da sede do memorial.