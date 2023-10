Comércio ajuda a combater fome | A TARDE

O Sistema Comércio Bahia, formado pela Fecomércio, Sesc e Senac, comemora, na próxima terça-feira, às 18h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, duas décadas de participação no programa Mesa Brasil Sesc.

O projeto tem contribuído para reduzir a fome no País, ao levar alimentos a pessoas em situação de dificuldade, além de promover a redução de desperdício, resultando em mais opções para quem precisa.



Exercitando uma espantosa precisão no cômputo geral dos dados nestes 20 anos, o programa já distribuiu exatas 26.745 toneladas para 1.223 instituições na Bahia, reduzindo a sensação de vácuo em 244 mil estômagos.



A merecida comemoração coincide com o atual esforço do governo federal, ao tentar tirar o Brasil do Mapa da Fome, ao qual retornou na desastrada gestão dos anos perdidos, entre 2018 e 2022.



O programa está estruturado na Bahia em Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista, atendendo cada uma destas cidades outras tantas em seus entornos, calculando-se um raio de 100 quilômetros.



Além de celebrar a ação de alcance social inequívoco, o Sistema Comércio Bahia vai lançar a campanha Natal Solidário, com um show do cantor Gerônimo.



– O Natal Solidário e o Mesa Brasil estão intimamente ligados. A maioria das instituições credenciadas do Mesa são também beneficiadas pela arrecadação do Natal Solidário. Este programa, que é um dos pilares da atuação do Sesc no Brasil e na Bahia, é encarregado de toda a logística de distribuição das doações ao final do ano. Portanto, estamos muito felizes em comemorar os 20 anos do Mesa Brasil e as 10 edições do Natal Solidário juntos! – explica o presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes.

Saúde e racismo em debate

Os cuidados de si e com o outro, visando proteger a saúde da população, são incentivados por governos comprometidos com o bem-estar geral, a verificar em Salvador, na reunião do Conselho Nacional programada para dias 18 e 19. No caso em tela, o trabalho vai destacar uma doença social, o racismo, como identificar seus sintomas, de forma a proteger a maioria preta do país na luta por Sistema Único de Saúde militante e ativista no combate à discriminação. A reunião presencial será no auditório Lúcia Alencar, da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, com transmissão ao vivo pelo canal do youtube do Conselho Nacional da Saúde.

POUCAS & BOAS

Para marcar o dia dedicado ao Lobo-guará, que é comemorado hoje, o Parque Vida Cerrado anunciou o nascimento de três filhotes da espécie em vida livre, dentro do programa conduzido na região oeste da Bahia. A mãe loba é Caliandra, resgatada pelo Inema em 2020 e reintroduzida na natureza no ano passado em área de reserva natural de empreendimentos parceiros da iniciativa, onde aconteceu o acasalamento com macho de vida livre. O programa de preservação da espécie, que faz parte da lista de animais em extinção, conta com apoio técnico do ICMBio/CENAP, Sementes Oilema, Irmãos Gatto Agro e Condomínio Agrícola Santa Carmem e Galvani Fertilizantes. Os animais reintroduzidos são acompanhados por GPS e câmeras instaladas em lugares estratégicos.

Em Itabuna começa às 9h de hoje o Torneio de Jogos de Capoeira Movimento da Ginga no complexo de avenidas Beira-Rio, com concentração na avenida Firmino Alves. Dividido nas categorias Alunos e Graduados, o evento prossegue até sábado, com disputas na praça José Bastos pela manhã e encerramento às 15h no Teatro Municipal Candinha Dória.

O feriado da padroeira Nossa Senhora Aparecida, em Luís Eduardo Magalhães, mobiliza hoje católicos devotos da região oeste. A programação festiva teve início dia 03 de outubro. Amanhã a programação começa com a procissão do centro até a Gruta a partir das 8h, seguida de missa solene. Ao meio dia será servido almoço e às 16 começa o bingo beneficente, em uma tradição com mais de três décadas.