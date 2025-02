Comitê baiano quer articulação pela paz

- Foto: Mohammed Abed/AFP

Ativistas pró-Palestina e pacifistas baianos sem filiação partidária manifestaram indignação ao tomarem conhecimento da ameaça de “limpar a Faixa de Gaza”, proposta do presidente dos EUA, Donald Trump.

Integrantes do Comitê Baiano em Defesa da Palestina ficaram de redigir uma nota para distribuição pela internet e mídias convencionais, visando repudiar o “racismo” explícito na articulação entre Israel e os estadunidenses.

Composto por profissionais liberais, trabalhadores, estudantes e apoiado por políticos sensíveis ao momento atual enfrentado em escala mundial, o comitê planeja organizar mais um ato público presencial e ações de comunicação denunciando a ameaça para a paz mundial.

O grupo pretende conclamar a população para alinhar-se a uma rede de milhões associações civis de diversos países, ajudando a construir uma resistência internacional antifascista.

- Depois do genocídio praticado em bombardeios contra civis, com a Faixa de Gaza completamente arrasada, agora vem mais esta de expulsar os palestinos de seu território”, revolta-se o sindicalista Humberto Guanais, um dos organizadores do movimento.

A iniciativa pode ser a primeira do ano, com projeções de novas ações pela paz, pois a escalada do “terrorismo de Estado”, já alardeada na campanha de Trump, não tem previsão de arrefecer.

Caso vá além de suas habituais narrativas, Trump pode levar o mundo a um terceiro conflito generalizado e de desdobramentos imprevisíveis, alerta Humberto Guanais, ao propor um alinhamento de todas as forças progressistas, minimizando as costumeiras divergências.

Sarau na Academia de Letras

Depois de abrir as portas para capoeiristas, artistas da periferia, músicos de samba reggae, blocos indígenas, pessoas LGBTQIA+, povo do dendê (candomblé), agora é a vez de a Academia de Letras da Bahia unir-se ao movimento cultural estudantil, incentivando a renovação. No dia 12 de fevereiro, uma o clima festeiro toma conta da academia com a estreia do “Sarau das Estações – Narrativas de Verão”, no Solar Góes Calmon, a partir das 5 da tarde. Já estão confirmados os nomes do poeta Alex Simões, do grupo de Arte Popular A Pombagem; o da cantora e compositora Lara Nunes; e o da produtora cultural, poeta e atriz NegaFyah.