Condomínio volta a permitir gatocídio

Mesmo após o empenho da Polícia Civil e do governo do Estado, ao instalar totens para denúncia de maus tratos aos animais não-humanos, uma nova ocorrência deixou em estado de choque os protetores do bairro do Saboeiro.

Uma das felinas mais queridas da comunidade, até por precisar de maiores cuidados, devido às seguidas convulsões das quais sofria, amanheceu morta nos fundos do edifício Xingu, no Condomínio Amazônia na Paralela.

A gata, conhecida por “Pescocinha”, tinha um comportamento dócil e apareceu com ferimentos na altura do estômago, a possível causa de sua morte, levando às lágrimas as cuidadoras e cuidadores.

A assessoria da Polícia Civil ficou de verificar o número de denúncias de maus tratos, conforme noticiou A TARDE, na edição de ontem, considerando ainda a reincidência desta atrocidade neste conjunto residencial, sinalizando providências ao Ministério Público e organizações de defesa dos animais não-humanos.

Coincidentemente, no dia seguinte nas vezes nas quais A TARDE alerta para o risco de os acusados serem apenados com cinco anos de detenção, devido a Lei Sansão em vigor, cães ferozes atacam na madrugada a população felina da localidade, como se os meliantes desafiassem a veracidade das informações do periódico.

Os moradores denunciam a possível estratégia por parte de pessoas insatisfeitas com a presença dos gatos, embora o Brasil tenha uma legislação em vigor protegendo a fauna.

A morte de “Pescocinha” seguiu a mesma estratégia de ações similares anteriores, quando os porteiros são orientados a deixar os cães entrarem no condomínio para atacar os animais indefesos.

Empreendedorismo preto

Inovação e moda são as palavras-chave para acessar o trabalho desenvolvido pelo Sebrae com o objetivo de oferecer uma programação intensa a partir desta semana, no Novembro Negro. Uma das louváveis iniciativas é o Festival Afroturismo, com apoio do Instituto Reparação, ao chegar à quarta edição com o tema “Por uma abolição econômica”, com programação voltada para o fortalecimento do afroempreendedorismo. O Festival, promovido pela empresa Vale do Dendê, ocorre hoje e amanhã com a realização de debates e palestras tendo convidados nacionais e do exterior. Os encontros serão realizados no Teatro Gregório de Mattos, Palacete Tira Chapéu, Largo Tereza Batista, além da sede da Casa Vale do Dendê, apoiada pelo Instituto Reparação.

POUCAS & BOAS

- O II Fórum Territorial de Cultura da Chapada Diamantina termina hoje no Campus XXIII da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), em Seabra, com o tema ‘Identidade, Territorialidade e Diversidade’. Aberto ontem, o evento tem o propósito principal de retomar a elaboração do Plano Territorial de Cultura, a implantação dos Sistemas Municipais de Política Cultural e a consolidação da Câmara Técnica de Política Cultural do CODETER – Chapada Diamantina, entidade que promove o encontro.

- Com música e poesia acontece hoje na praça do Poeta, em Itaberaba, a primeira edição do ‘Pôr do Monte’, como ação do projeto Praça da Cultura, promovido pelo coletivo Candeeiro das Artes para incentivar a produção artística e cultural. Com participação de representantes da economia criativa da cidade do Piemonte do Paraguaçu, através de artesanatos e opções gastronômicas, o evento acontece no espaço situado sobre o Monte Bom Jesus, local que tem uma capela e proporciona a vista da cidade e da paisagem regional.

- O livro ‘Escravidão e pós-abolição nos sertões do São Francisco: problemas e abordagens (Oeste da Bahia séculos XIX e XX), organizado por Rafael Petry Trapp e Napoliana Pereira Santana é um dos títulos que serão lançados hoje, a partir das 15h30 no auditório da Academia Barreirense de Letras (ABL), em Barreiras. A programação integra a 18ª Semana da Consciência Negra Secomba e, além de Revista do evento lançará também o livro ‘Musicenafro – Música, teatro e identidade negra na sala de aula’, de João Victor Soares (Ufba).