Congresso debate anemia falciforme

A capital com maior tendência a enfermidade da anemia falciforme, frequente em pessoas de pele preta, será também sede da terceira edição do Congresso Internacional de Ortopedia e Tecnologias em Saúde.

Salvador, a Roma Negra, por ter a maior quantidade de afrodescendentes fora da África, vai sediar o encontro em 6 e 7 de outubro tendo como eixo condutor dos debates os avanços para recuperação de lesões nos ossos.

A técnica consiste na utilização de células-tronco, e vem sendo desenvolvida na Bahia, pela equipe do Hospital das Clínicas, coordenada pelo ortopedista Gildásio Castro, presidente do congresso em Salvador.

A doença falciforme, entre outras complicações, causa a morte do tecido ósseo, acometendo principalmente a população negra - maioria na Bahia - fazendo o estado registrar a maior incidência do país.

Dados confiáveis do Ministério da Saúde informam entre 2015 e 2022, um número beirando 7 mil crianças baianas com doença falciforme de nascença, um dos maiores índices do mundo.

A doença genética, causada por anormalidade de hemoglobina, prejudica os glóbulos vermelhos do sangue, ao torná-los enrijecidos e deformados, em forma de foice - daí o nome “falciforme” - , prejudicando todo o organismo.

Os governos, nos âmbitos federal, estadual e municipal, podem contribuir, ou instituindo endereços exclusivos para o tratamento, ou apoiando instituições competentes para entrar neste vácuo inconstitucional dos poderes.

A sociedade civil tem uma mobilização débil em Salvador, resumindo-se a ações pontuais, sem qualquer acompanhamento ou planejamento sério, e mesmo assim, graças à atuação de voluntários.

Coral no Teatro Salesiano

Quem gosta de cantar, ou no banheiro, na igreja ou no estádio, tem agora a oportunidade de encontrar seu lugar próprio em um coral com 500 vozes, neste domingo, em Salvador.

A iniciativa do projeto Vem cantar é do maestro Gabriel Machado, ao revelar 30 mil novas e novos cantoras no Brasil e no exterior, ao experimentarem a delícia de unir vozes na harmonia de Apolo.

“Velha Infância”, interpretado pelo grupo Tribalistas, será a canção principal no encontro musical deste domingo, das 19 às 21 horas, no Teatro Salesiano, praça Conselheiro Almeida Couto, bairro de Nazaré.

POUCAS & BOAS

O grupo Novíssimos Baianos com o Canto para Waly Salomão abre hoje a VII Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié (Felisquié) a partir das 8h, antecedendo a abertura oficial do evento que termina domingo. O primeiro debate será às 11h com a mesa ‘Fala Escritor da Terra’ e lançamento de livros, mediado por Marivone Borges. Na praça da Bandeira, tem concentração a partir das 16h para o Cortejo Literário Viva Waly Salomão, que é o filho da terra homenageado nesta edição da festa. O dia será encerrado com a Conversa de Boteco, às 19h, na Casa de Cultura Pacífico Ribeiro com mediação do curador da Felisquié, Domingos Ailton.

Em Lauro de Freiras começa hoje o Mutirão para Regularização Fundiária para moradores da localidade de Chafariz e Lagoa dos Patos. A iniciativa da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) permanece na praça de Chafariz até domingo, sendo hoje e amanhã entre às 9h e às 17h. No domingo as equipes estarão no local até ás 12h. Com apoio da prefeitura local, a mobilização busca coletar documentos para abertura do processo que culminará na entrega de títulos de propriedade.

A Academia Santa-ritense de Letras (ASL) movimenta hoje a sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rita de Cássia, no extremo oeste da Bahia, com a Exposição Arte e Ação ‘Minha Vida - Minha Profissão’. Na programação, além de exposição de artistas plásticos, escultores e artesãos com diferentes habilidades, estão previstos dois leilões com algumas das peças expostas.