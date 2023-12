Congresso na Ufba destaca “evidências” | A TARDE

A Universidade Federal da Bahia promoveu o 2º Congresso de Fisioterapia Baseada em Evidências (Cofibe), com o objetivo de fortalecer a confiabilidade em diagnósticos e terapêuticas, tendo por base o conhecimento científico.

Organizado pelo Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde, o encontro contou com a participação de estudantes de graduação e de pós, pesquisadores, docentes e profissionais de fisioterapia e afins.

O contexto da invenção da internet trouxe o benefício do compartilhamento em escala mundial das teorias capazes de produzir bons resultados, mas em contrapartida disseminou também a praga da mentira e de falsas proposições.

O fisioterapeuta Ícaro Belmonte, um dos palestrantes mais destacados do congresso, ressaltou, em sua participação, a importância de tomar como base os artigos clínicos científicos.

– Os artigos científicos trazem pra gente o que foi testado, o que funciona, o que não funciona, em níveis ambulatorial e hospitalar – afirmou.

Segundo Ícaro, “todo tratamento baseado em evidências vai trazer um grande bem para a sociedade como um todo”, ao projetar a reabilitação da ciência como fonte confiável de conhecimento.

Para Ícaro Belmonte, é preciso levar em conta a melhor evidência disponível, a coleção de experiências do fisioterapeuta, gerando a chamada “expertise” (habilidade ou perícia) e as preferências e escolhas do paciente.

A professora Gracielle Santos, diretora do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Bahia (Crefito-7), contribuiu com aspectos de sua vivência nos dois ambientes, o da docência e o da prática fisioterapêutica.

Aniversário da Juceb

A Junta Comercial do Estado da Bahia completa 173 anos de fundação no dia 14, e haverá bolo de parabéns na sede da Associação Comercial da Bahia, no Comércio. A celebração reunirá gestores, empresários e a cidadania em geral, para homenagear a veneranda instituição baiana, que saiu da lanterna na classificação entre os melhores tempos de abertura de firma, considerando os 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal, para se posicionar, como vice-campeã nacional. O tempo médio da autarquia desceu para nove horas, em média, a melhor marca de sua história. São mais de 38 mil empresas abertas apenas em 2023.