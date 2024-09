Conhecimento ajuda a acolher migrantes

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A produção de conhecimento sobre migrantes e refugiados vem crescendo no interesse de formandos da Universidade Federal da Bahia (Ufba), ao acrescentarem à iniciativa do reitor Paulo Cézar Miguez, incentivador da política de cotas para integrantes do público recém-acolhido no Brasil.

A mais nova monografia de uma coleção em escalada é de autoria da bacharelanda em Estudos de Gênero e Diversidade, Larissa Ferreira Gonçalves, “A construção do Programa de Intervenção Social da Ufba e os desafios da educação para a realidade migratória”, um estudo inédito produzido com análise qualitativa de dados confiáveis fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

Larissa é bolsista do Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados da Ufba e estudante do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher (Neim). Orientanda da professora titular Mariângela Nascimento, respeitada por seu trabalho em Hannah Arendt, Larissa destaca o fato de a Ufba vir obtendo êxito no planejamento e execução do objetivo de articular uma rede visando proteger os migrantes.

- Um dos principais eixos do trabalho de conclusão de curso está relacionado ao ensino e aprendizagem do português como língua de acolhimento, verificando-se as facilidades e dificuldades das 41 nacionalidades presentes, desde as mais simples, como a portuguesa, a venezuelana e a espanhola, as mais distantes, a exemplo dos afegãos, afirma.

Diante de um contexto no qual a tendência de aumento no fluxo migratório está diretamente proporcional às crises econômicas e políticas, o trabalho ganha força como alerta à importância de complemento da formação de professores envolvidos no acolhimento.

HAM contra o câncer

Uma das mais respeitadas instituições de saúde da Bahia, o Hospital Aristides Maltez, e uma referência em tratamento de câncer no país, alerta para o perigo e letalidade do câncer de mama, quando não se presta a ele a devida atenção. A direção da unidade anunciou uma campanha de atividades para para o tema no Outubro Rosa. A programação consta de palestras, panfletagens e distribuição de conteúdos por meio digital, no próximo dia 5 de outubro. Estarão presentes equipes de profissionais da área de mastologia, acompanhados de anestesiologistas e técnicos anestesistas, além do pessoal da enfermagem.